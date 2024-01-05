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Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

иллюстрация

Ледяные остановки и сугробы вместо полос. После Нового года Омск погряз в снегу

5 января 2024, 12:39
Фото: Город55
иллюстрация

Жителей Омска возмутила некачественная уборка снега в январские выходные

Горожане рассказали, на каких улицах проблема стоит острее всего.

В редакцию Города55 обратились жители областного центра. Они пожаловались на качество уборки Омска. По их наблюдениям, чистота не только окраин, но центральных улиц оставляет желать лучшего.

Больше всего обратившихся беспокоит ситуация во дворе рядом с домами № 36 и 38 по улице Менделеева. Там, по словам омичей, образовалась ледяная колея, высота которой составляет целых 50 см. Из-за нее невозможно заехать на территорию.

Та же проблема возникла рядом с поликлиникой № 11 по улице Заозерная, 9б. Здесь же неподалеку располагается школа. Как уточняют горожане, на дороге появилась колея высотой в 30 см.

Кроме того, из-за обильных осадков и плохой уборки города по проспекту Комарова рядом с ТЦ «Маяк» занесло сразу две полосы на дороге. В итоге омичи пользуются лишь одной, наблюдая «сугробы из снега и автомобилей, зимующих вдоль домов».

По мнению горожан, дорожники плохо справляются с уборкой и на проспекте Менделеева, улице Заозерная, где часть дорог скрыта под толстым слоем снега. А на улице Малиновского тяжело разъехаться двум автомобилям, причина — колея.

Местные жители попросили администрацию Омска принять меры, уточняя, что практически все остановки общественного транспорта покрылись льдом.

Ранее Город55 писал о том, что работникам «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» будет помогать больше осужденных. Они отправятся на уборку улиц в зимний сезон, а со сходом снега «инициативная группа» займется ямочным ремонтом.

Нужна помощь. К уборке снега в Омске будут привлекать в четыре раза больше осужденных
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#Общество#Омск#Омская область#Жалобы#Уборка улиц#Уборка снега#Новости#Алина Ясинская
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