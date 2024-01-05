Ледяные остановки и сугробы вместо полос. После Нового года Омск погряз в снегу

Кроме того, из-за обильных осадков и плохой уборки города по проспекту Комарова рядом с ТЦ «Маяк» занесло сразу две полосы на дороге. В итоге омичи пользуются лишь одной, наблюдая «сугробы из снега и автомобилей, зимующих вдоль домов».