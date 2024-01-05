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Published Сегодня, 11:50

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Updated Сегодня, 11:54

иллюстрация

Будущим пилотам. Омский колледж выделит 600 миллионов на ремонт учебных вертолетов

5 января 2024, 11:50
Фото: Город55
иллюстрация

Омский колледж выделит 600 миллионов на ремонт вертолетов для подготовки пилотов

Пока что курсанты проходят практику в частных компаниях из-за неисправности техники.

В омском летном колледже будут заниматься капитальным ремонтом вертолетов. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. На эти цели готовы потратить 567 млн рублей.

При учебном заведении имеется пять вертолетов для первоначальной подготовки пилотов, однако в исправном состоянии находятся всего лишь два из них. Также на базе колледжа есть восемь вертолетов выпускной подготовки, но только три работают. В связи с этим курсанты проходят летную практику в частных компаниях. Само собой, при этих обстоятельствах в колледже сокращается количество пилотов-инструкторов.

Планируется ремонт четырех вертолетов Ми-8Т и одного Ми-171. На это уйдет 468,4 млн рублей. На закупку различных запчастей, в том числе вентиляторов, лопастей, собираются выделить 98,5 млн рублей. В техзадании указано, что ремонт воздушных судов организуют на сертифицированном предприятии.

Ранее Город55 писал о том, что студенты колледжа обращались к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. После вмешательства ведомства им организовали летную практику, но не на базе учебного заведения, а в частных компаниях, как было указано выше. Собственно, проблема с подготовкой пилотов вертолетов в Омске не нова. Еще в 2019 году курсанты записывали видеообращение с жалобами к президенту.

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