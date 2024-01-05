Будущим пилотам. Омский колледж выделит 600 миллионов на ремонт учебных вертолетов

При учебном заведении имеется пять вертолетов для первоначальной подготовки пилотов, однако в исправном состоянии находятся всего лишь два из них. Также на базе колледжа есть восемь вертолетов выпускной подготовки, но только три работают. В связи с этим курсанты проходят летную практику в частных компаниях. Само собой, при этих обстоятельствах в колледже сокращается количество пилотов-инструкторов.