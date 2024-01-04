Рекордные сборы. Фильм «Холоп-2» стал самым популярным на январских выходных в Омске

В лидеры по просмотрам выбился комедийный фильм «Холоп-2». Режиссер Клим Шипенко снял продолжение истории о молодом человеке Грише. Первую часть российскому зрителю показали в 2019 году. В главной роли оказался Милош Бикович. Во второй части пару ему составила актриса Аглая Тарасова.