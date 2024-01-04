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иллюстрация

Рекордные сборы. Фильм «Холоп-2» стал самым популярным на январских выходных в Омске

4 января 2024, 07:31
Фото: Город55
иллюстрация

«Холоп-2» стал самым кассовым фильмом на январских выходных в Омске

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Стало известно, какие фильмы оказались самыми кассовыми на январских выходных в Омской области. Данные опубликовали на сайте Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.

В лидеры по просмотрам выбился комедийный фильм «Холоп-2». Режиссер Клим Шипенко снял продолжение истории о молодом человеке Грише. Первую часть российскому зрителю показали в 2019 году. В главной роли оказался Милош Бикович. Во второй части пару ему составила актриса Аглая Тарасова.

За четыре январских дня «Холопа-2» посмотрели 12,7 тыс зрителей Омской области. В общей сложности в начале 2024 года состоялось 319 показов этого фильма. Картина в Омске собрала 3,6 млн рублей.

Также омичи активно смотрят на больших экранах «Бременских музыкантов». Киноновинка с 1 января принесла создателям 2 млн рублей. Фильм посмотрели 7,3 тыс человек в Омске.

С 28 декабря в кинотеатрах показывают очередную часть о приключениях трех богатырей. Мультфильм за это время собрал 644 тыс рублей. Новинку оценили 2,5 тыс омичей.

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#Общество#Культура#Бизнес#Кино#Омск#Омская область#Кинотеатры#Новости#Досуг#Алина Ясинская
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