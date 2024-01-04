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Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:57

Updated Сегодня, 04:57

иллюстрация

Оружие, патроны и порох. Омичи получили больше 340 тысяч за сдачу нелегального оружия

4 января 2024, 04:53
Фото: Город55
иллюстрация

Омичи получили больше 340 тысяч за сдачу нелегального оружия

Сдающие боеприпасы и оружие получают вместе с денежным вознаграждением освобождение от уголовной ответственности.

В пресс-службе Росгвардии Омской области рассказали о том, сколько за прошедший год местные жители сдали сотрудникам ведомства оружия и боеприпасов. За передачу незаконно хранящихся объектов полагается вознаграждение.

В общей сложности жители региона получили больше 340 тыс рублей. Оказалось, что омичи хранили у себя 102 единиц оружия, 2,4 тыс патронов различного калибра и больше 3,5 кг пороха.

«По всем вопросам, связанным с добровольной сдачей предметов вооружения и вознаграждения можно обратиться в любое территориальное подразделение органа внутренних дел, либо в подразделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Омской области», — уточнили в пресс-центре Росгвардии.

В ведомстве отмечают, что за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, а также основных частей и механизмов обратившихся освобождают от ответственности. Вообще же, за незаконное приобретение, передачу, сбыт, перевозку, хранение и ношение оружия нарушителям грозит до четырех лет заключения. Также предусмотрен штраф до 80 тыс рублей.

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#Оружие#Омск#Омская область#Росгвардия#Новости#Алина Ясинская#Незаконное хранение боеприпасов#Незаконное оружие
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