Оружие, патроны и порох. Омичи получили больше 340 тысяч за сдачу нелегального оружия

В ведомстве отмечают, что за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, а также основных частей и механизмов обратившихся освобождают от ответственности. Вообще же, за незаконное приобретение, передачу, сбыт, перевозку, хранение и ношение оружия нарушителям грозит до четырех лет заключения. Также предусмотрен штраф до 80 тыс рублей.