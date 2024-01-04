Кустурица, Чебатков и рэпер Dizaster. Что в 2023 году говорили об Омске знаменитости

Много положительных слов в адрес Омска в 2023 году звучало от хоккеистов — старичков и новичков «Авангарда». Тепло о городе в июле отозвался и экс-игрок «ястребов» Арсений Грицюк, сообщивший, что ему будет досадно и обидно уезжать из Омска. Капитан команды Дамир Шарипзянов в интервью Городу55 заявил, что плохие вещи про Омск пишут те, кто здесь не живет и не играет. Хоккеисты, естественно, положительно отзываются о новой «Арене». Например, американец Рид Буше в декабре в разговоре с «Чемпионатом» сравнил ее со стадионами в Северной Америке и назвал невероятными омских болельщиков.