Кустурица, Чебатков и рэпер Dizaster. Что в 2023 году говорили об Омске знаменитости

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Много положительных слов в адрес Омска в 2023 году звучало от хоккеистов — старичков и новичков «Авангарда». Тепло о городе в июле отозвался и экс-игрок «ястребов» Арсений Грицюк, сообщивший, что ему будет досадно и обидно уезжать из Омска. Капитан команды Дамир Шарипзянов в интервью Городу55 заявил, что плохие вещи про Омск пишут те, кто здесь не живет и не играет. Хоккеисты, естественно, положительно отзываются о новой «Арене». Например, американец Рид Буше в декабре в разговоре с «Чемпионатом» сравнил ее со стадионами в Северной Америке и назвал невероятными омских болельщиков.
Солидарен с Буше оказался и белорусский нападающий Игорь Мартынов: болельщики «Авангарда», по его мнению, пушка. А еще Мартынова поразила омская жара:
Кстати, в этом году G-Drive Арена по результатам анонимного опроса среди руководителей клубов стала лучшей ареной КХЛ, а еще проект омского спорткомплекса признали лауреатом в номинации «Запуск года». Радует, что хоть какое-то построенное в Омске здание вызывает у большинства положительные эмоции.
Оказалось, что есть спортсмены, готовые променять отпуск на Мальдивах и Бали на поездку в наш город. Для вратаря футбольного клуба «Ахмат» Михаила Опарина, родившегося в Омске, важно проводить время с семьей, видеть снег и ходить на катки.
Похвалу Омск в 2023-м получал от исследователей. Три местных вуза попали в группу 15% лучших университетов мира — это ОмГАУ, ОмГУ и ОмГМА. Неожиданно омский классический университет занял 15 строчку в зарплатном рейтинге выпускников-финансистов.
Неплохо обстоят дела в Омске с трезвостью, регион попал в категорию «наименее пьющих» и разместился на 26-м месте в рейтинге, составленном проектом «Трезвая Россия».
Хорошие показатели город показывал в разных сферах жизни (правда, стоит учитывать, что это только рейтинги): одна из самых низких по стоимости в стране продуктовая корзина, пятое место среди городов-миллионников по протяженности велодорожек, второе место по доступности съемного жилья для отдыха, а еще Омск сравнялся с Москвой в рейтинге мегаполисов по доступности культуры.
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, часто бывающая в Омске, высоко оценила роль общественного контроля за экологией и реагирования и общественников, и облправительства на настроения омичей по теме экологии. А во время посещения летом очистных сооружений на Омском НПЗ призналась, что не видела подобного еще нигде в стране. Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов похвалил развитие солнечной генерации в Омске. Так как он входит в топ-3 городов-миллионников с высоким уровнем годовой инсоляции, то регион отлично подходит для размещения солнечных электростанций.
По мнению замминистра строительства России Алексея Ересько, в Омске лучше дела стали с комфортной средой. По итогам прошлого года индекс качества городской среды вырос на 27 баллов, а это в теории значит, что у нас стали лучше благоустраивать общественные территории, качество дорог выросло и подрос уровень инфраструктуры — общественно-деловой и социально-досуговой.
Положительно о городе отзывались и представители культурно-развлекательной сферы, которые приезжали к нам (иногда неоднократно) на гастроли. Знаменитый режиссер Эмир Кустурица внезапно назвал Омск самым любимым городом в России. В нашем городе он чувствовал силу. А стендап-комик Евгений Чебатков в сентябре 2023-го после концерта сказал, что он с омичами на одной волне, а Омск — это супергород, в который он хочет поскорее вернуться.
Омск в ноябре, кстати, упомянул американский рэпер Dizaster. Он бывал в нескольких российских городах, но сибирский город удивил его по-особенному. Поразила американца стойкость омичей, которым приходится выживать в суровые морозы.
«Я был в Омске, я был в Сибири. Большинство американцев даже не знают, где находится это все. Омск — вообще сумасшествие. Да, Омск — кайф. Я не думаю, что там вообще возможно жить человеку, но они как-то выживают в — 40 градусов. Да, там было — 40 градусов!» — отметил Dizaster.
Уже который год подряд Омск попадает в экологические рейтинги на самые незавидные места. В рейтинге «Зеленого патруля» по итогам 2022 года и зимы 2023-го Омск стал самым грязным городом страны и занял последнее 85-е место. В таком положении, по мнению экспертов, оказался из-за «пробуксовки» мусорной реформы.
Еще одна больная тема для Омска — ЖКХ. В рейтинге городов-миллионников, в основу которого легли данные Росстата и профильных ведомств, Омск занял 10 место из 16-ти с результатом 58 баллов. На не слишком хорошие позиции города повлияли возросшие за 10 лет на 144% цены на водоснабжение, 179% — на электричество и отопление, а также степень изношенности сетей: менять в Омске пора 84% сетей водоснабжения и 48% канализационных сетей.
В рейтинге от РИА Новостей по аварийности на дорогах в первые полгода Омск — на предпоследнем месте: количество аварий с пострадавшими выросло на 30%.
Вообще очень часто в рейтингах Омск оказывается в середняках, а это точно нельзя оценивать как позитивное явление. Например, купить новый автомобиль за 1 млн рублей в кредит и содержать его могут позволить себе только 14% жителей Омской области (как следствие 39 место). По уровню средней зарплаты Омск хоть и улучшил позиции по сравнению с 2022 годом, но все равно разместился только на 42 месте в списке российских городов. В итоговом рейтинге регионов, где оценивались все сферы жизни, Омск занял 34 место, набрав 52,376 баллов из 100 возможных.
Федеральные чиновники не упускали возможность жестко «пройтись» по Омской области за допущенные промахи. Прошлого губернатора Александра Буркова раскритиковал министр просвещения РФ Сергей Кравцов за долг по строительству школ. В феврале 2023-го министр заявил, что перенос строительства школ в регионе на 2024 год не допускается и с такими долгами он бы не пошел на выборы (но это и не понадобилось, так как Бурков в марте 2023-го ушел в отставку раньше срока).
Заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин в октябре провел в Омске совещание, на котором обсуждалась проблема неэффективного использования выделенных на ремонт жилых домов. Случай не новый, произошел еще в 2019 году. Деньги похитили до начала ремонта, и теперь судят работников товарищества собственников жилья и подрядчика — ООО «Строитель». А за отсутствие контроля за выполнением капремонта Демешин поручил региональной прокуратуре внести представление мэру Омска Сергею Шелесту. Аукнулась и история прошлого года. Генпрокурор РФ Игорь Краснов в марте 2023-го доложил президенту о состоянии аварийного жилья в Омске. По словам генпрокурора, некоторые дома без дополнительных декораций готовы к съемкам сцен апокалипсиса.
Спортивного комментатора Владимира Гомельского удивил памятник Колчаку. По мнению телекомментатора, у него лицо актера Константина Хабенского, который играл Колчака в фильме «Адмиралъ» 2008 года. Гомельский считает, что омичи перед установкой памятника не поинтересовались, как выглядел адмирал.
Пожалуй, самое резонансное высказывание об Омске за последний год сделала польская актриса Барбара Брыльска, известная по роли Нади в советском фильме «Ирония судьбы». Омск она назвала нищим городом, прилетая в который ей даже страшно выходить из самолета. Естественно такая оценка не понравилась омским властям: они посчитали высказывание оскорбительным и резким.
Много критики в отношении Омска звучало в 2023 году и со стороны архитекторов. Очень неудачной из-за места и внешнего вида скульптур, по мнению архитекторов, является аллея олимпийцев, которую открыли на набережной Оми 12 августа. Установленные скульптуры даже сравнили с «головами на палочках». А главный архитектор Роман Воробьев резко раскритиковал недавно обрезку деревьев в Омске и заявил, что есть города, где обрезают нормально и деревья после этого не выглядят безобразно.