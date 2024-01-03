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Черные лебеди из омского зоопарка наконец-то получили имена

Вдохновились сказкой Андерсена. Черным лебедям из омского зоопарка выбрали имена

3 января 2024, 07:59
Фото: Омский зоопарк

Черные лебеди из омского зоопарка наконец-то получили имена

10 лет лебеди жили с инвентарными номерами, без имен.

В городском зоопарке поделились первыми новостями в 2024 году. Так, завершилось голосование по выбору имен для пары черных лебедей. Птицы 10 лет жили с инвентарными номерами, а в ноябре прошлого года сотрудники зоопарка решили, что родительской паре пора дать имена.

Выбор делали омичи, голосуя за один из понравившихся вариантов: Кай и Герда, Бони и Клайд, Одиллия и Зигфрид, Людмила и Руслан.

«Активность была не то, чтоб уж очень высокой, но, так или иначе, выбор сделан! Теперь наши птицы зовутся Герда и Кай, будем их дальше именовать так и никак иначе», — сообщили в зоопарке.

Напомним, что в октябре у черных лебедей появилось потомство. Один птенец после переезда в зимний вольер не выжил, но двое других уже сильно подросли и несколько месяцев живут в помещении. Для них имена выбирать не планируют, так как, скорее всего, у птенцов появится новый дом.

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#Общество#Омск#Зоопарк#Новости#Юлия Истомина#Птицы
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