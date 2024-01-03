Вдохновились сказкой Андерсена. Черным лебедям из омского зоопарка выбрали имена

Напомним, что в октябре у черных лебедей появилось потомство. Один птенец после переезда в зимний вольер не выжил, но двое других уже сильно подросли и несколько месяцев живут в помещении. Для них имена выбирать не планируют, так как, скорее всего, у птенцов появится новый дом.