Пешеход в тяжелом состоянии. Под Омском водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП

По предварительной информации, 2 января, около 21.00 часа, водитель неустановленного автомобиля (возможно, это была «Лада Приора» темного цвета) сбил пешехода. Произошло это на улице Зеленая в деревне Нижняя Ильинка Омского района. После этого он скрылся с места аварии. Окончательно все обстоятельства ДТП установят в ходе проверки.