Пешеход в тяжелом состоянии. Под Омском водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
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Updated Сегодня, 07:24
Сегодня, 3 ноября, около часа ночи в Госавтоинспекцию поступило сообщение из медицинского учреждения. В приемное отделение доставили 61-летнего мужчину, который пострадал в результате ДТП. Состояние пострадавшего сейчас оценивают как тяжелое.
По предварительной информации, 2 января, около 21.00 часа, водитель неустановленного автомобиля (возможно, это была «Лада Приора» темного цвета) сбил пешехода. Произошло это на улице Зеленая в деревне Нижняя Ильинка Омского района. После этого он скрылся с места аварии. Окончательно все обстоятельства ДТП установят в ходе проверки.
«Если вы располагаете информацией о данном ДТП или местонахождении водителя, позвоните по телефонам: 79-35-04 либо 102», — обратились в УМВД России по Омской области.