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Posted Сегодня, 07:22

Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

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Пешеход в тяжелом состоянии. Под Омском водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП

3 января 2024, 07:22
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске полиция ищет виновника ДТП, который скрылся с места происшествия

Пострадавшего в аварии мужчину ночью доставили в больницу.

Сегодня, 3 ноября, около часа ночи в Госавтоинспекцию поступило сообщение из медицинского учреждения. В приемное отделение доставили 61-летнего мужчину, который пострадал в результате ДТП. Состояние пострадавшего сейчас оценивают как тяжелое.

По предварительной информации, 2 января, около 21.00 часа, водитель неустановленного автомобиля (возможно, это была «Лада Приора» темного цвета) сбил пешехода. Произошло это на улице Зеленая в деревне Нижняя Ильинка Омского района. После этого он скрылся с места аварии. Окончательно все обстоятельства ДТП установят в ходе проверки.

«Если вы располагаете информацией о данном ДТП или местонахождении водителя, позвоните по телефонам: 79-35-04 либо 102», — обратились в УМВД России по Омской области.
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#Происшествия#ДТП#Полиция#Омск#Омская область#Пострадавшие#Авария#Омский район#Новости#Скрылся с места аварии#Поиск#Водитель скрылся#Юлия Истомина
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