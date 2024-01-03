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От снежной «каши» до гололеда. На уборку Омска отправили 87 рабочих и 93 машины

3 января 2024, 06:49
Фото: 1MI
Иллюстрация

К борьбе с последствиями непогоды в Омске привлекли 87 рабочих и 93 машины

Бригады «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» работают в усиленном режиме.

Погода продолжает испытывать омичей на прочность. Вчера температура воздуха была около 0 градусов, а уже сегодня похолодало до -35 градусов. Погодные изменения влияют и на подход к работе бригад городского УДХБ. 2 января дорожники убирали снежную «кашу», 3 января — борются с гололедом.

Сегодня с 8 часов утра тротуары, подходы и остановки общественного транспорта очищают от наледи и посыпают песком. Дороги прометают и обрабатывают противогололедными материалами. Дневная смена, по словам пресс-службы омской мэрии, состоит из 93 единиц спецтехники и 87 рабочих. Последние занимаются ручкой обработкой песком и уборкой наледи.

Фото: Пресс-служба администрации Омска

Напомним, что ближайшие два дня будут холодными, потепление ожидает омичей только в пятницу, 5 января:

Похолодает до -36. Совсем скоро омичей ждет кардинальное изменение погоды
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#Общество#Омск#Уборка улиц#Уборка снега#Гололед#Новости#УДХБ#Юлия Истомина
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