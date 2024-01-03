От снежной «каши» до гололеда. На уборку Омска отправили 87 рабочих и 93 машины

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Погода продолжает испытывать омичей на прочность. Вчера температура воздуха была около 0 градусов, а уже сегодня похолодало до -35 градусов. Погодные изменения влияют и на подход к работе бригад городского УДХБ. 2 января дорожники убирали снежную «кашу», 3 января — борются с гололедом.
Сегодня с 8 часов утра тротуары, подходы и остановки общественного транспорта очищают от наледи и посыпают песком. Дороги прометают и обрабатывают противогололедными материалами. Дневная смена, по словам пресс-службы омской мэрии, состоит из 93 единиц спецтехники и 87 рабочих. Последние занимаются ручкой обработкой песком и уборкой наледи.
Напомним, что ближайшие два дня будут холодными, потепление ожидает омичей только в пятницу, 5 января: