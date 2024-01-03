От снежной «каши» до гололеда. На уборку Омска отправили 87 рабочих и 93 машины

Погода продолжает испытывать омичей на прочность. Вчера температура воздуха была около 0 градусов, а уже сегодня похолодало до -35 градусов. Погодные изменения влияют и на подход к работе бригад городского УДХБ. 2 января дорожники убирали снежную «кашу», 3 января — борются с гололедом.