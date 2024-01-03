Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Первым ребенком, родившемся в Омске в 2024 году, стал мальчик Роман

Имя выбирал брат. Первого родившегося в 2024 году омича назвали Романом

3 января 2024, 11:42
Фото: Администрация города Омска

Первым ребенком, родившемся в Омске в 2024 году, стал мальчик Роман

Ребенок появился на свет в роддоме №4.

Стало известно, как назвали первого ребенка, родившегося в Омске в новом 2024 году. На свет он появился в родильном доме №4. Сегодня, 3 января, мэр Сергей Шелест навестил семью и поздравил с радостным событием.

Мальчик стал вторым ребенком в семье и получил имя Роман.

«Наталья Александровна и ее супруг Александр Сергеевич родители со стажем — у них есть 17-летний сын. Кстати, именно старшему брату было предоставлено почетное право выбрать имя для младшего. Пожелал маме Ромы скорейшей выписки, уверен, вся семья ждет этого момента с нетерпением», — отметил мэр.

Семье от омской мэрии вручили сертификат на 20 тысяч рублей.

Напомним, что в новогоднюю ночь в Омской области родились два мальчика и три девочки:

В новогоднюю ночь в Омской области на свет появились пятеро детей
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Родители#Рождаемость#Новости#Сергей Шелест#Рождение#Юлия Истомина#Новый год 2024
Подпишитесь
Бочка с дегтем и ограбление. В каких традициях можно встретить Новый год
Сегодня, 05:02
Вторая авария за неделю. В затопленном омском доме на Индустриальной уже были прорывы
Сегодня, 10:24
Ажиотаж на торгах. Магазин в омском поселке Карьер построит жительница Новосибирска
Сегодня, 03:11
Бабушка на тарантасе, секс-заплыв, фестивали и флешмобы. Чем удивлял Омск в 2023-м
Сегодня, 12:08
Снова побит рекорд. В Омске второй день 2024 года стал самым теплым за 120 лет
Сегодня, 08:47
В 16 км от центра города. Под Омском за 17,5 млн рублей продают действующий глэмпинг
Сегодня, 09:43