Имя выбирал брат. Первого родившегося в 2024 году омича назвали Романом

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Стало известно, как назвали первого ребенка, родившегося в Омске в новом 2024 году. На свет он появился в родильном доме №4. Сегодня, 3 января, мэр Сергей Шелест навестил семью и поздравил с радостным событием.
Мальчик стал вторым ребенком в семье и получил имя Роман.
«Наталья Александровна и ее супруг Александр Сергеевич родители со стажем — у них есть 17-летний сын. Кстати, именно старшему брату было предоставлено почетное право выбрать имя для младшего. Пожелал маме Ромы скорейшей выписки, уверен, вся семья ждет этого момента с нетерпением», — отметил мэр.
Семье от омской мэрии вручили сертификат на 20 тысяч рублей.
Напомним, что в новогоднюю ночь в Омской области родились два мальчика и три девочки: