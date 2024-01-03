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Posted 3 января 2024, 03:35

Published 3 января 2024, 03:35

Modified 3 января 2024, 03:37

Updated 3 января 2024, 03:37

В Омской области на Рождество пройдут экстремальные автогонки на льду озера

Экстремальные заезды. На льду озера под Омском на Рождество устроят автогонки

3 января 2024, 03:35
Фото: Правительство Омской области.

В Омской области на Рождество пройдут экстремальные автогонки на льду озера

В соревновании примут участие около 50 пилотов из нескольких регионов.

В воскресенье, 7 января, в Марьяновке пройдут ледовые гонки. Новое спортивное событие анонсировали в пресс-службе облправительства. Торжественная церемония открытия соревнований начнется в полдень, а первый заезд на озере Желтом состоится уже в 12.30 часов.

Участниками межрегиональных стартов и чемпионата региона станут около 50 пилотов из Омской, Новосибирской, Кемеровской и Курганской областей. Сообщается, что турниры пройдут в спортклассах «Свободный» и 1600.

Напомним, ранее Город55 составил подборку мест в Омской области, куда можно отправиться на несколько дней: здесь найдутся варианты и для семейного отдыха и для романтической поездки вдвоем:

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#Юлия Истомина#Общество#Спорт#Омск#Омская область#Соревнования#Новости#Гонки#Марьяновский район#Лед
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