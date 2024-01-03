Экстремальные заезды. На льду озера под Омском на Рождество устроят автогонки

Posted 3 января 2024, 03:35
Published 3 января 2024, 03:35
Modified 3 января 2024, 03:37
Updated 3 января 2024, 03:37
В воскресенье, 7 января, в Марьяновке пройдут ледовые гонки. Новое спортивное событие анонсировали в пресс-службе облправительства. Торжественная церемония открытия соревнований начнется в полдень, а первый заезд на озере Желтом состоится уже в 12.30 часов.
Участниками межрегиональных стартов и чемпионата региона станут около 50 пилотов из Омской, Новосибирской, Кемеровской и Курганской областей. Сообщается, что турниры пройдут в спортклассах «Свободный» и 1600.
Напомним, ранее Город55 составил подборку мест в Омской области, куда можно отправиться на несколько дней: здесь найдутся варианты и для семейного отдыха и для романтической поездки вдвоем: