Бочка с дегтем и ограбление. В каких традициях можно встретить Новый год

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Ни один другой праздник в России не может сравниться с Новым годом по количеству устоявшихся традиций. Россияне в целом и омичи в частности ставят елки, готовят салаты определенного типа, смотрят одни и те же фильмы, варят и едят пельмени в первом часу ночи. Некоторые ходят в баню 31 декабря. Многие посещают катки и елочные представления.
При этом есть вещи, которые не ассоциируются с Новым годом в первую очередь, но вполне могут быть частью празднования. Одни традиции существовали в прошлом, но там и остались (времена меняются, и мы меняемся вместе с ними); другие могут быть актуальны прямо сейчас, но только для избранного круга, третьи можно просто попробовать для разнообразия. Итак, давайте посмотрим, как в принципе можно отмечать Новый год.
Дела святочные
Сначала о вещах, которые точно подойдут не каждому. В дореволюционной России Новый год отмечали после Рождества, причем позже, при переходе от юлианского календаря к григорианскому, Рождество «сдвинулось», а Новый год по понятным причинам остался на месте: он может праздноваться только с 31 декабря на 1 января. Таким образом, праздник приходился на святки и был связан в том числе с посещением церковных служб. Именно по этой причине Новый год был запрещен Советской властью, а позже его старательно возрождали как исключительно светский праздник. Теперь ничто не мешает воспринимать Новый год как часть религиозного действа в одном ряду с Рождеством и Крещением.
Со святками связана еще и языческая традиция — куда более богатая. Она предполагает колядование, когда ряженые ходят по домам, устраивают песни и пляски и получают подарки. Кроме того, в святочные дни возможны гадания, хороводы вокруг костров, обряд «посевания»: люди ходят друг к другу в гости и сеют на пол зерна, приговаривая «Сею, сею, посеваю, добра и радости желаю».
«Посевание», кстати, вполне распространено и сейчас в сибирских деревнях. Во-первых, так принято; во-вторых, многие участники процесса действительно могут думать, что приносят таким образом благополучие соседям и родственникам. Вот и горожанам ничто не мешает отметить Новый год таким образом.
Ярмарки и елки
В старорежимном Омске в новогоднюю ночь устраивались ярмарки (традиционно на месте современного драмтеатра, где была базарная площадь) и народные гуляния в снежном городке, который строили в Юбилейном парке. Еще на Новый год можно было посетить полноценный бал — в Доме офицеров или в Общественном собрании. Сейчас с этим намного сложнее.
Домашнюю новогоднюю елку, кстати, очень долго считали излишеством. Елки были в основном в публичных местах и выполняли благотворительную функцию. На них приглашали детей из бедных семей, которые после боя курантов устраивали «ограбление» — снимали с дерева подарки и игрушки. Сейчас устраивают нечто подобное, только в более цивилизованной форме, когда каждый конкретный подарок под елкой предназначен конкретному ребенку. Участвуя в проектах такого рода, можно подарить праздник еще кому-то.
Карпы и прочее
В разных странах есть связанные с Новым годом традиции, которые кажутся с нашей точки зрения причудами и могут считаться административным правонарушением. Скажем, в Италии и в Аргентине в новогоднюю ночь выбрасывают из дома ненужные вещи — прямо в окно. В Шотландии по улицам катают подожженные бочки с дегтем (считается, что таким образом прокладывается дорога для Нового года и всей связанной с ним новизны).
В Японии в первые секунды года принято смеяться — чтобы весь год оказался легким и веселым. В Эквадоре в новогоднюю ночь бегают вокруг дома с чемоданом, в Дании бьют посуду о двери. В этом случае важно, чтобы осколков было как можно больше: от их количества зависит количество удач в наступающем году.
Возможно, чемпионами по чудачествам в этом случае являются чехи. У них принято в последние дни года держать в домашней ванне живого карпа, которого в новогоднюю ночь подают на стол.
Отметим, что оригинальное поведение в новогоднюю ночь совсем не является обязательным. Нужно просто сделать так, чтобы вам и людям, празднующим вместе с вами, было одинаково хорошо. Некоторые омичи вообще не празднуют Новый год, потому что не считают перемену в календаре чем-то значимым, — и они имеют на это право. Можно безумствовать ночь напролет в аргентинском или шотландском духе, а можно мирно лечь спать в 23:00. Главное, чтобы счастье в следующем году все-таки наступило. Ведь каждый из нас имеет на него право.