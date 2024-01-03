Бочка с дегтем и ограбление. В каких традициях можно встретить Новый год

Сначала о вещах, которые точно подойдут не каждому. В дореволюционной России Новый год отмечали после Рождества, причем позже, при переходе от юлианского календаря к григорианскому, Рождество «сдвинулось», а Новый год по понятным причинам остался на месте: он может праздноваться только с 31 декабря на 1 января. Таким образом, праздник приходился на святки и был связан в том числе с посещением церковных служб. Именно по этой причине Новый год был запрещен Советской властью, а позже его старательно возрождали как исключительно светский праздник. Теперь ничто не мешает воспринимать Новый год как часть религиозного действа в одном ряду с Рождеством и Крещением.