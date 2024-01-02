Скончался в больнице. В жутком ДТП на трассе в Омской области погиб мужчина

Сообщение о происшествии поступило в ОГИБДД УМВД России по Знаменскому району вчера, около 22:00. На месте ДТП сотрудники полиции предварительно установили, что 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 ехал по трассе Тара-Усть-Ишим. В районе 52 километра он выехал на встречную полосу и врезался в «Toyota Highlander», за рулем которой был 62-летний мужчина.