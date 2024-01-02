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Published Сегодня, 11:20

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Updated Сегодня, 11:20

В Омской области в жутком ДТП на трассе погиб мужчина

Скончался в больнице. В жутком ДТП на трассе в Омской области погиб мужчина

2 января 2024, 11:20
Фото: УМВД России по Омской области

В Омской области в жутком ДТП на трассе погиб мужчина

После аварии его доставили в медицинское учреждение, однако усилия медиков не смогли его спасти.

Сообщение о происшествии поступило в ОГИБДД УМВД России по Знаменскому району вчера, около 22:00. На месте ДТП сотрудники полиции предварительно установили, что 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 ехал по трассе Тара-Усть-Ишим. В районе 52 километра он выехал на встречную полосу и врезался в «Toyota Highlander», за рулем которой был 62-летний мужчина.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗа скончался в медицинском учреждении, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области. Сейчас по этому факту назначена проверка.

Ранее Город55 писал об аварии под Омском, в которой пострадало несколько пассажиров, в том числе двое детей.

Вынесло на встречную полосу. В тройном ДТП под Омском пострадало несколько пассажиров
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#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#ДТП с погибшим#Новости#Анастасия Баянова
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