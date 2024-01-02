Новогодний отдых по-омски. Идеи для короткого путешествия за город на зимние каникулы

Новогодняя программа, возможно, покажется более скромной по сравнению с той, что приготовили в Большеречье. Тем не менее, несколько вариантов, чем заняться в Таре в новогоднюю поездку, есть. По словам замминистра культуры Омской области Светланы Бакулиной, в этому году подготовлены маршруты как по самой Таре, так и по району. Подробнее о них можно узнать в местном Туристском информационном пункте.