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Published Сегодня, 12:12

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Новогодний отдых по-омски. Идеи для короткого путешествия за город на зимние каникулы

2 января 2024, 12:12
Фото: Midjourney
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На север области и в Чернолучье: куда омичам уехать за город на зимние каникулы

Впереди нас ожидают 10 дней новогодних каникул. Для тех, кто не хочет проводить время исключительно дома за просмотром фильмов и поеданием салатов, Город55 составил подборку мест в Омской области, куда можно отправиться на несколько дней.

Далеко не каждый человек может позволить себе поехать в другой город или страну на новогодние праздники, а вот вариант с посещением туристических точек в Омской области — намного реальнее воплотить в жизнь. Тем более направлений с каждом годом становится все больше.

В Большеречье за чудесами

Большереченский район — одно из самых популярных направлений в Омской области как зимой, так и летом. Новогодний маршрут будет работать до 31 января 2024 года. Для гостей и жителей Большеречья подготовили несколько зимних локаций, которые позволяют погрузиться в атмосферу праздника:

  • Сибирские владения Деда Мороза (резиденция главного сибирского волшебника разместилась в музее-заповеднике «Старина Сибирская);
  • Новогодняя экскурсия по Большереченскому зоопарку с активными играми и чаепитием;
  • Кукольный спектакль в картинной галерее;
  • Советский Новый год в краеведческом музее для желающих поностальгировать по прошлому;
  • Новогодние спектакли в районном Доме культуры;
  • Каток на центральной площади рядом с новогодней елкой;
  • Прогулка по километровой тропе здоровья в нижнем парке.
Сибирские владения Деда МорозаСибирские владения Деда Мороза
Сибирские владения Деда МорозаСибирские владения Деда Мороза
Сибирские владения Деда МорозаСибирские владения Деда Мороза
Сибирские владения Деда Мороза
Фото: Светлана Саликова / Музей-заповедник "Старина Сибирская"

Попасть в резиденцию Деда Мороза, правда, уже практически невозможно: многие даты уже заняты. В этом году, по словам сотрудников музея-заповедника «Старина Сибирская», первую бронь в локацию сделали еще весной. Посещают Сибирские владения целыми классами, группами от туркомпаний либо туристы приезжают самостоятельно.

«Большереченский зоопарк ждет своих гостей каждый день. Есть два варианта — посетить его самостоятельно, гуляя и наслаждаясь общением с животными целый день, или записаться на программу „Секреты снежного зоопарка“, где вас ждет и квест, и прогулка, и призы, а также встреча с Дедушкой Морозом и Снегурочкой. Если вы решили провести в Большеречье два дня на каникулах — обязательно загляните в картинную галерею, которая в эти дни празднично украшена, и в краеведческий музей, где школьники смогут получить много интересной информации», — рассказала специалист по связям с общественности в сфере туризма администрации Большереченского района Светлана Саликова.

Добраться до Большеречья можно на автомобиле, автобусе (дорога займет около 3,5 часов, а билет обойдется от 500 рублей) либо с туроператорами, которые организуют выезды в этот район.

Выезды от туркомпанийВыезды от туркомпаний
Выезды от туркомпаний
Фото: Скриншот сайта bolshereche.ru

Ульянов, экотропа и блюда латышской кухни в Тарском районе

Посетить в новогодние праздники также можно северную столицу Омской области — Тару. На дорогу от Омска до Тары стоит закладывать 4-5 часов: два города связывает большое количество маршрутов, так что проблем с поездкой не должно возникнуть.

Новогодняя программа, возможно, покажется более скромной по сравнению с той, что приготовили в Большеречье. Тем не менее, несколько вариантов, чем заняться в Таре в новогоднюю поездку, есть. По словам замминистра культуры Омской области Светланы Бакулиной, в этому году подготовлены маршруты как по самой Таре, так и по району. Подробнее о них можно узнать в местном Туристском информационном пункте.

В Тарской библиотеке можно будет послушать об актере Михаиле Ульянове. В латышской деревне Бобровка всем желающим предлагают попробовать блюда национальной кухни и даже приготовить их самостоятельно на мастер-классе, посетить снежный городок «Берендеево царство», поучаствовать в гаданиях и фотосессии в народных костюмах.

Есть вариант и активного отдыха. Для этого достаточно приехать в село Екатерининское. В живописном сосновом бору можно прогуляться по экотропе. Из других зимних развлечений здесь — лыжная база, катание на горке и снегоходе.

В Екатерининском можно покататься на лыжахВ Екатерининском можно покататься на лыжах
В Екатерининском можно покататься на лыжах
Фото: 1MI

Дегустация чая в Муромцево

Следующий северный район, который советуют посетить представители культуры и туризма, — Муромцевский.

«Муромцевский район очень привлекателен для туристов. Это свежий воздух, сосновый бор, лыжные прогулки. Если у вас нет своих лыж, их можно взять напрокат в биатлонном центре. Лыжная трасса проходит недалеко от гостиничного комплекса „Серебряный берег“, где также можно разместиться. Я бы рекомендовала посетить как Муромцево, так и соседнюю Петропавловку», — рассказала Светлана Бакулина.

В Муромцевском районе зимой действуют маршруты до Окунево с посещением гостевых домов и дегустацией травяных чаев. Более подробная информация о них есть в муромцевском Туристском информационном пункте.

Базы отдыха в Красноярско-Чернолучинской зоне

Самым простым вариантом сменить обстановку на несколько дней и побыть наедине с природой будет поездка на базу отдыха или глэмпинги, которые стали популярными в последние годы. Места, конечно, придется поискать либо быть готовым заплатить немалую сумму за номер. Расскажем о некоторых вариантах:

  • Forest House, где есть сразу шесть разных локаций с домиками как для двоих, так и на большую компанию;
  • Парк-отель «Мечта» с закрытой территорией, семейными номерами, коттеджами, бассейном, сауной и другими атрибутами для хорошего отдыха;
  • Эко-клуб «Шышки», в котором есть открытые купели с горячей водой, купольные беседки с обзором на природу и реку, тематический ресторан и все для того, чтобы активно отдохнуть на природе и хорошо провести время;
  • Политотдел с разбегом цен на проживание от 2 до 7 тысяч рублей в сутки. Среди дополнительные услуг — аквапарк, сауна и др.;
  • Экопарк «Малина», недавно открывшийся в Омске. Среди фишек — кедровая баня и открытый бассейн посреди соснового леса.

На базах отдыха чаще всего омичам доступны стандартные зимние активности — катание на лыжах и снегоходах, горячие купели, а также можно попариться в бане и арендовать беседку.

У многих людей есть январская традиция — ходить в банюУ многих людей есть январская традиция — ходить в баню
У многих людей есть январская традиция — ходить в баню
Фото: Midjourney

А если вдруг выбраться за город хотя бы на пару дней никак не получается, погрузиться в новогоднюю атмосферу можно и в Омске: городские улицы преобразились к Новому году, работает для омичей «Зимний Любинский» на улице Музейная. Новогодние локации открылись в дендросаде им. Гензе и в Омской крепости, где в этом году разместилась главная городская елка:

«Горки, игры, сувениры». В Омске открылась главная городская елка
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#Общество#Отдых#Туризм#Омск#Праздники#Омская область#Новости#Путешествие#Азовский район#Большеречье#База отдыха#Тара#Юлия Истомина#Чернолучье#Новый год 2024
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