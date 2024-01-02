Новогодний отдых по-омски. Идеи для короткого путешествия за город на зимние каникулы

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Далеко не каждый человек может позволить себе поехать в другой город или страну на новогодние праздники, а вот вариант с посещением туристических точек в Омской области — намного реальнее воплотить в жизнь. Тем более направлений с каждом годом становится все больше.
Большереченский район — одно из самых популярных направлений в Омской области как зимой, так и летом. Новогодний маршрут будет работать до 31 января 2024 года. Для гостей и жителей Большеречья подготовили несколько зимних локаций, которые позволяют погрузиться в атмосферу праздника:
Попасть в резиденцию Деда Мороза, правда, уже практически невозможно: многие даты уже заняты. В этом году, по словам сотрудников музея-заповедника «Старина Сибирская», первую бронь в локацию сделали еще весной. Посещают Сибирские владения целыми классами, группами от туркомпаний либо туристы приезжают самостоятельно.
«Большереченский зоопарк ждет своих гостей каждый день. Есть два варианта — посетить его самостоятельно, гуляя и наслаждаясь общением с животными целый день, или записаться на программу „Секреты снежного зоопарка“, где вас ждет и квест, и прогулка, и призы, а также встреча с Дедушкой Морозом и Снегурочкой. Если вы решили провести в Большеречье два дня на каникулах — обязательно загляните в картинную галерею, которая в эти дни празднично украшена, и в краеведческий музей, где школьники смогут получить много интересной информации», — рассказала специалист по связям с общественности в сфере туризма администрации Большереченского района Светлана Саликова.
Добраться до Большеречья можно на автомобиле, автобусе (дорога займет около 3,5 часов, а билет обойдется от 500 рублей) либо с туроператорами, которые организуют выезды в этот район.
Посетить в новогодние праздники также можно северную столицу Омской области — Тару. На дорогу от Омска до Тары стоит закладывать 4-5 часов: два города связывает большое количество маршрутов, так что проблем с поездкой не должно возникнуть.
Новогодняя программа, возможно, покажется более скромной по сравнению с той, что приготовили в Большеречье. Тем не менее, несколько вариантов, чем заняться в Таре в новогоднюю поездку, есть. По словам замминистра культуры Омской области Светланы Бакулиной, в этому году подготовлены маршруты как по самой Таре, так и по району. Подробнее о них можно узнать в местном Туристском информационном пункте.
В Тарской библиотеке можно будет послушать об актере Михаиле Ульянове. В латышской деревне Бобровка всем желающим предлагают попробовать блюда национальной кухни и даже приготовить их самостоятельно на мастер-классе, посетить снежный городок «Берендеево царство», поучаствовать в гаданиях и фотосессии в народных костюмах.
Есть вариант и активного отдыха. Для этого достаточно приехать в село Екатерининское. В живописном сосновом бору можно прогуляться по экотропе. Из других зимних развлечений здесь — лыжная база, катание на горке и снегоходе.
Следующий северный район, который советуют посетить представители культуры и туризма, — Муромцевский.
«Муромцевский район очень привлекателен для туристов. Это свежий воздух, сосновый бор, лыжные прогулки. Если у вас нет своих лыж, их можно взять напрокат в биатлонном центре. Лыжная трасса проходит недалеко от гостиничного комплекса „Серебряный берег“, где также можно разместиться. Я бы рекомендовала посетить как Муромцево, так и соседнюю Петропавловку», — рассказала Светлана Бакулина.
В Муромцевском районе зимой действуют маршруты до Окунево с посещением гостевых домов и дегустацией травяных чаев. Более подробная информация о них есть в муромцевском Туристском информационном пункте.
Самым простым вариантом сменить обстановку на несколько дней и побыть наедине с природой будет поездка на базу отдыха или глэмпинги, которые стали популярными в последние годы. Места, конечно, придется поискать либо быть готовым заплатить немалую сумму за номер. Расскажем о некоторых вариантах:
На базах отдыха чаще всего омичам доступны стандартные зимние активности — катание на лыжах и снегоходах, горячие купели, а также можно попариться в бане и арендовать беседку.
А если вдруг выбраться за город хотя бы на пару дней никак не получается, погрузиться в новогоднюю атмосферу можно и в Омске: городские улицы преобразились к Новому году, работает для омичей «Зимний Любинский» на улице Музейная. Новогодние локации открылись в дендросаде им. Гензе и в Омской крепости, где в этом году разместилась главная городская елка: