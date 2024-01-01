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Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

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Трассы заметает. Омских автомобилистов предупредили о непогоде

1 января 2024, 11:53
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омских автомобилистов предупредили о метели и ветре на областных трассах

В Госавтоинспекции просят водителей быть аккуратнее при маневрах.

В Госавтоинспекции Омской области рассказали, что сегодня, 1 января, в регионе в районе федеральных трасс на Новосибирск и Тюмень усилился ветер и начинается метель. Водителей просят быть аккуратнее при маневрах.

«В связи с изменением погоды, Госавтоинспекция обращает внимание водителей на обязательное соблюдение правил дорожной безопасности. Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями», — сообщили в ГИБДД.

Также автомобилистам стоит быть внимательнее при появлении на дороге пешеходов, так как у последних из-за метели может быть ограничен обзор.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске очищать улицы от снега вышли дополнительные машины.

Привлекли два десятка дополнительных машин. В Омске чистят дороги от снега
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#Происшествия#Транспорт#Погода#Снегопад#Омск#Пешеходы#Евгений Игишев#Водители
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