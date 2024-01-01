Трассы заметает. Омских автомобилистов предупредили о непогоде

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
В Госавтоинспекции Омской области рассказали, что сегодня, 1 января, в регионе в районе федеральных трасс на Новосибирск и Тюмень усилился ветер и начинается метель. Водителей просят быть аккуратнее при маневрах.
«В связи с изменением погоды, Госавтоинспекция обращает внимание водителей на обязательное соблюдение правил дорожной безопасности. Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями», — сообщили в ГИБДД.
Также автомобилистам стоит быть внимательнее при появлении на дороге пешеходов, так как у последних из-за метели может быть ограничен обзор.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске очищать улицы от снега вышли дополнительные машины.