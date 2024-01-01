Новый год в городе, сборы в кинопрокате и имена для младенцев. Омск сегодня

Несмотря на легкий морозец в -12 градусов, омичи вечером 31 декабря и в новогоднюю ночь отправились отмечать праздник на улицы города. Корреспондент Города55 побывал на Любинском проспекте и в Омской крепости, где расположены главные новогодние локации и узнал у горожан, как они встречают праздник.