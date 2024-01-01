Новый год в городе, сборы в кинопрокате и имена для младенцев. Омск сегодня

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Новость № 1. Как омичи встречали Новый год на улицах города
Несмотря на легкий морозец в -12 градусов, омичи вечером 31 декабря и в новогоднюю ночь отправились отмечать праздник на улицы города. Корреспондент Города55 побывал на Любинском проспекте и в Омской крепости, где расположены главные новогодние локации и узнал у горожан, как они встречают праздник.
Новость № 2. «Холоп 2» и «Бременские музыканты» в Омске собрали больше 3 млн в первый день проката
Сегодня, 1 января, в первый день проката российские фильмы «Холоп 2» и «Бременские музыканты» собрали в омских кинотеатрах больше 3 млн рублей на двоих (1,9 млн и 1,2 млн соответственно). Также в пятерке лидеров «Три богатыря и Пуп Земли», «Манюня: новогодние приключения» и «Елки 10».
Новость № 3. В ЗАГСе рассказали о самых популярных именах для детей в Омске в 2023 году
Портал ЗАГСа сегодня, 1 января, подвел итоги 2023 года и рассказал о самых популярных и редких именах, которые давали омичи новорожденным.
Так, младенцев-мальчиков чаще всего называли Артем (363 новорожденных), Михаил (354), Александр (332), Матвей (283) и Максим (273), а девочек — София (311), Ева (304), Анна (291), Виктория (262), Мария (235).