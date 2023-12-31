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Published Сегодня, 11:27

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Updated Сегодня, 11:30

В Омской области открыли детский шахматный клуб

В РИТМе партии. В Таре начал работу семейный шахматный клуб

31 декабря 2023, 11:27
Фото: Правительство Омской области

В Омской области открыли детский шахматный клуб

Дети осваивают монохромное «поле брани» под руководством родственников постарше.

Грантовый конкурс регионального молодежного форума «РИТМ» приносит свои плоды: в Таре, в одной из местных гимназий, открылся семейный шахматный клуб. Инициативу победительницы грантового конкурса, Светланы Карповой, поддержало министерство спорта области.

«Своим проектом мне хотелось благодаря шахматам сплотить семьи, а еще улучшить у детей навык игры с помощью старших родственников. У нас уже прошли 3 основных мероприятия: посвящение в шахматисты, конкурс рисунков и итоговый турнир „Шахматная семья“. Свой проект я решила запустить, так как видела проблему неимения в нашем районе платформы для совместных занятий шахматами детей и взрослых» — рассказала Светлана.

Семейный шахматный клуб — один из 12 проектов, запущенных на гранты «РИТМа» и ориентированных на патриотическое воспитание, спорт, научное творчество, семейный и молодежный досуг.

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#Общество#Новости#Тара#Молодежный форум#Илья Скобин#РИТМ#Семейный шахматный клуб
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