В РИТМе партии. В Таре начал работу семейный шахматный клуб

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Грантовый конкурс регионального молодежного форума «РИТМ» приносит свои плоды: в Таре, в одной из местных гимназий, открылся семейный шахматный клуб. Инициативу победительницы грантового конкурса, Светланы Карповой, поддержало министерство спорта области.
«Своим проектом мне хотелось благодаря шахматам сплотить семьи, а еще улучшить у детей навык игры с помощью старших родственников. У нас уже прошли 3 основных мероприятия: посвящение в шахматисты, конкурс рисунков и итоговый турнир „Шахматная семья“. Свой проект я решила запустить, так как видела проблему неимения в нашем районе платформы для совместных занятий шахматами детей и взрослых» — рассказала Светлана.
Семейный шахматный клуб — один из 12 проектов, запущенных на гранты «РИТМа» и ориентированных на патриотическое воспитание, спорт, научное творчество, семейный и молодежный досуг.