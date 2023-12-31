Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:01

Published Сегодня, 18:01

Modified Сегодня, 18:01

Updated Сегодня, 18:01

С Новым Годом!

С Новым Годом!

31 декабря 2023, 18:01
Фото: 1MI
Редакция Города55 поздравляет омичей с Новым годом! 2024 год начался буквально только что — и нам есть что сказать нашей аудитории!

С праздником, дорогие омичи. Еще один год Город55 освещал для Вас все самые важные, самые интересные новости, а Вы — читали их. Вся редакция надеется что и это небольшое поздравление тоже не останется незамеченным и поднимет настроение.

В Новом, уже 2024-м году, мы желаем Вам тепла, радости и счастья, во всех их возможных проявлениях; конечно же, здоровья и сил осуществить все, что Вы задумали, будь то мечты или планы. Мы верим, что у Вас все обязательно получится!

Ну, а о том, чтобы Вы всегда были в курсе событий, позаботится Город55. С Новым Годом!

#Илья Скобин
Подпишитесь
18 трендов 2024 года. Что ждет Омскую область?
Сегодня, 08:52
Бассейн, Нептун и 37 миллионов. В Омской области на продажу выставили коттедж-шале
Сегодня, 09:35
Капризы погоды. Огромные суммы. Беспощадный огонь. События последней недели года
Сегодня, 09:59
От меланхоликов до экстемалов. Топ-10 идей как необычно провести Новый год в Омске
Вчера, 12:06
5,5%. В правительстве Омской области проиндексировали зарплаты чиновников
Сегодня, 12:34
Первая неделя. После нулевых температур в Омск придет мощное похолодание
Сегодня, 03:39