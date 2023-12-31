Под залог. Омич похитил автомобильные колеса у тети — пропажа нашлась в ломбарде

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
В отделение полиции обратилась 36-летняя омичка. Из гаража заявительницы пропал комплект автомобильных колес при странных обстоятельствах: следов взлома нет, но имущество, оцененное в 35 тыс рублей, отсутствует.
Как выяснили сотрудники полиции, к краже причастен 23-летний племянник потерпевшей: установлено, что он без спросу взял ключи от гаража и вынес колеса. Позже выяснилось, что колеса «осели» в ломбарде.
Правоохранительные органы проводят проверку. Ранее Город55 писал о омиче, задержанном за кражи икон: