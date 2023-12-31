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Омич похитил из гаража своей тети автомобильные колеса

Под залог. Омич похитил автомобильные колеса у тети — пропажа нашлась в ломбарде

31 декабря 2023, 08:22
Фото: 1MI

Омич похитил из гаража своей тети автомобильные колеса

У омички из гаража пропал комплект автомобильных колес. Как оказалось, к таинственному исчезновению причастен племянник потерпевшей.

В отделение полиции обратилась 36-летняя омичка. Из гаража заявительницы пропал комплект автомобильных колес при странных обстоятельствах: следов взлома нет, но имущество, оцененное в 35 тыс рублей, отсутствует.

Как выяснили сотрудники полиции, к краже причастен 23-летний племянник потерпевшей: установлено, что он без спросу взял ключи от гаража и вынес колеса. Позже выяснилось, что колеса «осели» в ломбарде.

Правоохранительные органы проводят проверку. Ранее Город55 писал о омиче, задержанном за кражи икон:

Воровал иконы и дачный инструмент. В Омске задержали мужчину за серию краж
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#Кража#Проверка#Имущество#Новости#Похищение#Пропажа#Илья Скобин#Автомобильные колеса
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