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Posted 31 декабря 2023, 09:35

Published 31 декабря 2023, 09:35

Modified 31 декабря 2023, 09:37

Updated 31 декабря 2023, 09:37

Коттедж-шале появился в продаже в Омской области

Бассейн, Нептун и 37 миллионов. В Омской области на продажу выставили коттедж-шале

31 декабря 2023, 09:35
Фото: 1MI.

Коттедж-шале появился в продаже в Омской области

Усадьбу премиум-класса выставили на продажу в селе Надеждино. Из особенностей — нетипичный стиль и оригинальный архитектурный дизайн.

25 декабря на интернет-площадке Avito появилось объявление о продаже необычного коттеджа в селе Надеждино. Среди преимуществ покупки: земельный участок 2 Га и 450 кв.м жилья, все необходимые коммуникации, собственный лес и пруд.

«Оригинальный архитектурный дизайн и изысканный интерьep в стилe „Сhаlеt“ способен покорить сердцa многих. Пo настоящему Надежное и Уютное место для большой счастливой семьи», — говорится в объявлении.

Кроме того, будущий владелец получит уютную гостиную, банкетный зал с камином, баню, шикарный бассейн с зоной отдыха, 5 спален, и комнату для персонала.

Примечательно, что эти же фотографии можно обнаружить в другом объявлении на Avito, предлагающем услугу аренды коттеджа.

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