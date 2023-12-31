5,5%. В правительстве Омской области проиндексировали зарплаты чиновников

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Как следует из Указа №312 «О некоторых вопросах реализации отдельных указов Губернатора Омской области», теперь чиновники буду получать на 5,5% больше. В указе это прописано немного иначе:
«Повысить с 1 января 2024 года в 1,055 раза размеры окладов денежного содержания государственных гражданских служащих Омской области» — из текста указа.
Кроме того, поднимут заработные платы и работников государственных органов, не являющихся чиновниками — это весь персонал, ответственный за обеспечение работы чиновников (например, уборщицы и водители). Остальные выплаты остались без изменений.
Ранее Город55 рассказывал о сумме, необходимой для содержания чиновников и депутатов: