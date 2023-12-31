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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Чиновникам Омской области подняли зарплату

5,5%. В правительстве Омской области проиндексировали зарплаты чиновников

31 декабря 2023, 12:34
Фото: 1MI

Чиновникам Омской области подняли зарплату

Соответствующий указ подписал Дмитрий Ушаков — первый заместитель председателя Правительства Омской области.

Как следует из Указа №312 «О некоторых вопросах реализации отдельных указов Губернатора Омской области», теперь чиновники буду получать на 5,5% больше. В указе это прописано немного иначе:

«Повысить с 1 января 2024 года в 1,055 раза размеры окладов денежного содержания государственных гражданских служащих Омской области» — из текста указа.

Кроме того, поднимут заработные платы и работников государственных органов, не являющихся чиновниками — это весь персонал, ответственный за обеспечение работы чиновников (например, уборщицы и водители). Остальные выплаты остались без изменений.

Ранее Город55 рассказывал о сумме, необходимой для содержания чиновников и депутатов:

В Омске на зарплату и содержание депутатов и чиновников потратят больше 2 млрд
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#Омск#Индексация#Правительство Омской области#Зарплата#Чиновники#Выплаты#Новости#Илья Скобин
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