От меланхоликов до экстемалов. Топ-10 идей как необычно провести Новый год в Омске

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Запоминающийся праздник, о котором с теплом можно будет вспоминать целый год — мечта многих. Однако для каждого идеальный Новый год выглядит по-разному, выбор места проведения торжества зависит от многих факторов. Как провести последнюю ночь уходящего года так, чтобы запомнить ее до следующей? Расскажем в материале.
Пожалуй, один из самых излюбленных вариантов необычного проведения новогодней ночи. Главный плюс — возможность выбрать дом желаемой площади из множества вариантов, а также учесть удаленность от города, территорию, наличие бани, магазинов поблизости и всего, чего душе угодно. Кроме того, этот вариант подходит как для большой семьи, так и для пары.
Вблизи областного центра есть десятки, если не сотни, вариантов, которые могут заинтересовать. Некоторые дома оснащены всем необходимым для идеальных выходных в хорошей компании, из необычного — видеопроектор, с помощью которого можно устроить кинотеатр лежа прямо в кровати.
Вот некоторые из вариантов:
Спорт продлевает жизнь… ну или дарит незабываемые эмоции и ощущение экстрима. Если вы хотите провести предновогодние часы в веселой компании и необычном месте — вам определенно на лыжную трассу! К слову, их выбор в Омске и области очень разнообразен. Ранее Город55 писал о некоторых из них, в нашем материале можно найти актуальные цены, местоположение и действующее расписание в новогодние праздники.
Развлечение, за которое можно неплохо заработать в новогоднюю ночь и подарить радость не только себе, но и детям. Костюмы Деда Мороза и Снегурочки можно купить в магазинах для праздников или взять напрокат, а потенциальных клиентов начать искать среди друзей и знакомых. Такое проведение праздника — повод поделиться новогодним настроением и набраться позитивной энергии. К тому же, такой Новый год вы вряд ли когда-то забудете.
Новогодняя поездка — это ли самое запоминающееся событие, которое можно придумать? Чтобы организовать предпраздничное путешествие не обязательно далеко ехать или лететь, достаточно купить билеты в соседний город или вовсе отправится туда на машине. Смена обстановки, как правило, заряжает положительными эмоциями, а красоты другого города — дают разнообразия и удваивают предвкушение праздника.
К слову, путь до соседнего города также может оказаться важным пунктом с плане «как необычно провести праздник». Если вы едете на машине компанией или семьей, можно взять в дорогу любимые сладости, включить новогодний фильм или музыку, и наслаждаться атмосферой незабываемого путешествия. Впрочем, такой ритуал можно провести и в поезде, и в самолете.
Себя не развеселишь — никто не развеселит. Отличная идея для большой компании или тесного семейного круга — устроить собственный новогодний квест, с тематическими вопросами, заданиями и головоломками. Все участники будут пытаться заполучить главный приз, которым может стать все, что угодно, от мешка сладостей до ключей от автомобиля. А что? Всякое бывает.
В процессе праздничного интерактива игроки смогут окунуться в атмосферу Нового года, ведь все задания в квесте, предполагается, будут связаны именно с ним. После окончания головоломки можно сесть за традиционный стол и обсудить игру, как правило, у всех останется много эмоций.
Если дома сидеть скучно, а ехать куда-то не представляется возможным, можно отправиться на территории массовых гуляний. Там сотни человек, погруженных в атмосферу сказочного волшебства, смогут поднять ваше новогоднее настроение и провести незабываемую ночь с улыбками, весельем и положительными эмоциями.
Так, например, в ночь с 31 декабря на 1 января в парке 30-летия ВЛКСМ проведут массовые гуляния с конкурсами и дискотекой, а после мероприятия омичей и гостей города развезут в разные районы города на специальном транспорте.
Предложение для влюбленной пары или тесной компании — провести ночь в отеле, забыть о заботах и хлопотах. В атмосфере праздника можно насладиться общением друг с другом, без посторонних людей и ежедневной суматохи.
Необычная идея для людей с большим сердцем — в преддверии Нового года ощущение праздника можно подарить не только близким и родственникам, но и тем, у кого этих близких нет. Навестить детей в детдомах и интернатах, пообщаться, поиграть и подарить им самый главный подарок — внимание, но также можно привезти что-то с собой.
Маленький ребенок живет внутри каждого из нас и периодически жаждет вырваться наружу. Новогодняя ночь — самое время для того, чтобы позволить ему это сделать! Договоритесь с соседями, друзьями или коллегами по работе и предложите устроить веселую игру — битву снежками, которая точно не позволит забыть празднично торжество.
При желании, после «снежного» сражения можно пойти кататься на горках, коньках, или сесть за новогодний стол большой и веселой компанией.
Вечеринка в стиле… каком захотите! В последнюю ночь уходящего года нужно повеселиться от души, а потому отличным вариантом проведения торжества с компании будет организация костюмированной вечеринки. Пусть каждый из гостей заранее продумает образ и воплотит его 31 декабря. Кроме того, можно устроить конкурс костюмов или сделать из в определенной тематике, любимого фильма или сериала, например.