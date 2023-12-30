От меланхоликов до экстемалов. Топ-10 идей как необычно провести Новый год в Омске

Развлечение, за которое можно неплохо заработать в новогоднюю ночь и подарить радость не только себе, но и детям. Костюмы Деда Мороза и Снегурочки можно купить в магазинах для праздников или взять напрокат, а потенциальных клиентов начать искать среди друзей и знакомых. Такое проведение праздника — повод поделиться новогодним настроением и набраться позитивной энергии. К тому же, такой Новый год вы вряд ли когда-то забудете.