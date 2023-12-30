Остались жена и сын. В спецоперации погиб 34-летний омич

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В зоне проведения специальной военной операции 30 ноября погиб житель села Родная Долина Москаленского района Андрей Теплицкий. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщили в районном отделении партии «Единая Россия».
Военнослужащему было 34 года. Он проходил службу по контракту на должности наводчика парашютно-десантного батальона. У Андрея Теплицкого остались жена Яна и сын Богдан.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Андрея Теплицкого.