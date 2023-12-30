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Updated Сегодня, 11:10

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Остались жена и сын. В спецоперации погиб 34-летний омич

30 декабря 2023, 11:08
Фото: 1MI
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В ходе СВО погиб 34-летний житель Омской области

Андрей Теплицкий служил по контракту на должности наводчика парашютно-десантного батальона.

В зоне проведения специальной военной операции 30 ноября погиб житель села Родная Долина Москаленского района Андрей Теплицкий. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщили в районном отделении партии «Единая Россия».

Военнослужащему было 34 года. Он проходил службу по контракту на должности наводчика парашютно-десантного батальона. У Андрея Теплицкого остались жена Яна и сын Богдан.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Андрея Теплицкого.

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#Общество#Украина#Семья#Москаленский район#Погиб#Сво#Евгений Игишев#Боец СВО#Участник СВО
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