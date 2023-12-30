Ограбил ради денег на алкоголь. В Омске мужчина напал на прохожих

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
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Updated Сегодня, 05:16
В Омске задержали 36-летнего местного жителя по подозрению в разбое и грабеже, сообщили сегодня, 30 декабря, в пресс-службе региональной полиции.
Фигурант приехал в гости к своему другу на улицу Дианова. После алкогольных возлияний мужчина отправился погулять на свежий воздух. Злоумышленник начал приставать к случайным прохожим с просьбой дать прикурить. С одним из потерпевших, 63-летним мужчиной, завязалась драка. Злоумышленник не нашел ничего ценного в рюкзаке у своей жертвы и скрылся с места преступления.
Позже омич напал еще на двоих мужчин, 60 и 40 лет. Последний получил удар по голове и лишился портмоне и телефона. Потерпевшего отвезли в больницу.
«Подозреваемый после задержания рассказал, что нанес оппоненту два удара ножом в грудь, так как тот оказался сильнее. На месте, где произошло разбойное нападение, полицейские обнаружили выброшенное фигурантом оружие», — рассказали в полиции.
Злоумышленник сообщил, что украденные деньги потратил на алкоголь. Телефон он продать не успел.
На мужчину завели два уголовных дела, ему грозит до 15 лет колонии. На время следствия злоумышленника заключили под стражу.