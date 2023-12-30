Ограбил ради денег на алкоголь. В Омске мужчина напал на прохожих

Фигурант приехал в гости к своему другу на улицу Дианова. После алкогольных возлияний мужчина отправился погулять на свежий воздух. Злоумышленник начал приставать к случайным прохожим с просьбой дать прикурить. С одним из потерпевших, 63-летним мужчиной, завязалась драка. Злоумышленник не нашел ничего ценного в рюкзаке у своей жертвы и скрылся с места преступления.