Новый рекорд. В Омске за сутки выпало больше половины месячной нормы осадков

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За минувшие сутки, 29 декабря, в Омске выпало рекордное количество осадков. Предыдущий рекорд в этот день наблюдался 35 лет назад.
«Осадки разной интенсивности в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь, 29 декабря наблюдались по всей территории Омской области. В Омске установлен новый рекорд суточного количества осадков, который составил 15,9 мм. Это 55% от месячной нормы. Предыдущий рекорд 9,3 мм наблюдался в 1988 году», — рассказала начальник «Обь-Иртышского УГМС» Наталия Криворучко.
В большинстве районов области порывы ветра достигали 29 м/с. Синоптики рассказали, что циклон уходит из региона. Сегодня, 30 ноября, до конца дня ветер также сохранится, но уже не такой сильный — 15-18 м/с.
Завтра, 31 декабря, температура ночью составит -9…-14°, при прояснении до -19°. Днем -7…-12°, местами до -17°. Ночью возможен небольшой снег, местами метель, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.
В первый день 2024 года ночью местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура -16…-21⁰, при прояснении до -27⁰, в южных районах -10…-15⁰, к утру повышение температуры воздуха. Днем осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура днем -3…+2°, местами до -5°. На дорогах возможны снежные заносы.