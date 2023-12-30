Новый рекорд. В Омске за сутки выпало больше половины месячной нормы осадков

В первый день 2024 года ночью местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура -16…-21⁰, при прояснении до -27⁰, в южных районах -10…-15⁰, к утру повышение температуры воздуха. Днем осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура днем -3…+2°, местами до -5°. На дорогах возможны снежные заносы.