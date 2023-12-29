Зарплата до 43 тысяч. В омской РЭК ищут специалистов старшей группы должностей

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Региональная энергетическая комиссия Омской области объявила о наборе специалистов старшей группы должностей. В ведомстве формируют кадровый резерв. Сотрудникам готовы предложить зарплату от 31 400 до 43 300 рублей.
От соискателей требуется высшее образование, опыт госслужбы, знание законов, понимание бюджетного планирования и учета. Документы от кандидатов принимают до 16 января.
Региональная энергетическая комиссия занимается регулированием цен, тарифов, ставок, надбавок на товары и услуги, соблюдением баланса интересов поставщиков и потребителей.
Ранее Город55 сообщал, что в структуру омского правительства требуются сотрудники на зарплату до 81 тысячи. В Главном государственно-правовом управлении формируют кадровый резерв.