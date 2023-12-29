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Зарплата до 43 тысяч. В омской РЭК ищут специалистов старшей группы должностей

29 декабря 2023, 10:06
Фото: 1MI
Иллюстрация

В РЭК Омской области ищут специалистов на зарплату до 43 тысяч

От соискателей требуется высшее образование, опыт госслужбы, знание законов, понимание бюджетного планирования и учета.

Региональная энергетическая комиссия Омской области объявила о наборе специалистов старшей группы должностей. В ведомстве формируют кадровый резерв. Сотрудникам готовы предложить зарплату от 31 400 до 43 300 рублей.

От соискателей требуется высшее образование, опыт госслужбы, знание законов, понимание бюджетного планирования и учета. Документы от кандидатов принимают до 16 января.

Региональная энергетическая комиссия занимается регулированием цен, тарифов, ставок, надбавок на товары и услуги, соблюдением баланса интересов поставщиков и потребителей.

Ранее Город55 сообщал, что в структуру омского правительства требуются сотрудники на зарплату до 81 тысячи. В Главном государственно-правовом управлении формируют кадровый резерв.

Зарплата до 81 тысячи. В правительстве Омской области открылись новые вакансии
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#Омск#Тарифы#Зарплата#Ставки#Кадровый резерв#Документы#Высшее образование#Правительство#Вакансии#Евгений Игишев#Специалисты
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