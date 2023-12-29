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В тройном ДТП на дороге Омск-Ясная поляна пострадало несколько пассажиров

Вынесло на встречную полосу. В тройном ДТП под Омском пострадало несколько пассажиров

29 декабря 2023, 02:39
Фото: УМВД России по Омской области

В тройном ДТП на дороге Омск-Ясная поляна пострадало несколько пассажиров

В результате происшествия медицинская помощь понадобилась 2-летней девочке, 13-летнему мальчику и 30-летней женщине.

Сообщение об аварии пришло в дежурную часть ОМВД по Таврическому району вчера днем, в 15:15. На месте сотрудники полиции установили, что на автодороге Омск-Русская Поляна автомобиль «Toyota Camry», которым управляла 64-летняя женщина, отбросило на встречную полосу.

Там иномарка столкнулась с 38-летним водителем «Geely», который, после удара, отбросило на еще один автомобиль — ГАЗ-172412.

В результате происшествия медицинская помощь понадобилась пассажирам автомобиля «Geely» — 2-летней девочке, 13-летнему мальчику и 30-летней женщине. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Фото: УМВД России по Омской области
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