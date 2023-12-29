Вынесло на встречную полосу. В тройном ДТП под Омском пострадало несколько пассажиров

Сообщение об аварии пришло в дежурную часть ОМВД по Таврическому району вчера днем, в 15:15. На месте сотрудники полиции установили, что на автодороге Омск-Русская Поляна автомобиль «Toyota Camry», которым управляла 64-летняя женщина, отбросило на встречную полосу.