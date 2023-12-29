Время разгуляться. Омичам напомнили, сколько дней отдыха будет на январских выходных

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
В Минтруда РФ напомнили омичам, сколько продлятся январские выходные. В общей сложности будет десять дней отдыха. Сегодняшняя пятница же является последним рабочим днем в 2023 году.
Выходные начнутся с 30 декабря. Набраться сил омичи и остальные жители страны смогут по 8 января включительно. Праздничные дни 6 и 7 января приходятся на выходные, в связи с чем их переносят на другие даты. Один из них решено поставить на 10 мая. Второй выходной будет под конец 2024 года — 31 декабря.
Первая рабочая неделя нового года начнется с 9 января. Работать много не придется — она продлится всего четыре дня.
Ближайшие после январских праздников длинные выходные стартуют в феврале. На отдых выделят дни с 23 по 25 число включительно. После этого продолжительно отдохнуть можно будет с 8 по 10 марта.