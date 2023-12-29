Время разгуляться. Омичам напомнили, сколько дней отдыха будет на январских выходных

Выходные начнутся с 30 декабря. Набраться сил омичи и остальные жители страны смогут по 8 января включительно. Праздничные дни 6 и 7 января приходятся на выходные, в связи с чем их переносят на другие даты. Один из них решено поставить на 10 мая. Второй выходной будет под конец 2024 года — 31 декабря.