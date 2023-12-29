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Posted Сегодня, 05:59

Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

иллюстрация

Время разгуляться. Омичам напомнили, сколько дней отдыха будет на январских выходных

29 декабря 2023, 05:59
Фото: Город55
иллюстрация

Омичам напомнили, сколько дней отдыха будет на январских праздниках

Уже известно, что следующее 31 декабря станет нерабочим днем.

В Минтруда РФ напомнили омичам, сколько продлятся январские выходные. В общей сложности будет десять дней отдыха. Сегодняшняя пятница же является последним рабочим днем в 2023 году.

Выходные начнутся с 30 декабря. Набраться сил омичи и остальные жители страны смогут по 8 января включительно. Праздничные дни 6 и 7 января приходятся на выходные, в связи с чем их переносят на другие даты. Один из них решено поставить на 10 мая. Второй выходной будет под конец 2024 года — 31 декабря.

Первая рабочая неделя нового года начнется с 9 января. Работать много не придется — она продлится всего четыре дня.

Ближайшие после январских праздников длинные выходные стартуют в феврале. На отдых выделят дни с 23 по 25 число включительно. После этого продолжительно отдохнуть можно будет с 8 по 10 марта.

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#Общество#Омск#Омская область#Минтруда#Новости#Алина Ясинская#Длинные выходные#Новогодние праздники
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