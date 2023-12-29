Вирусолог Зверев: если вы заболели, оставайтесь дома

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Это заболевание пришло из Китая. Вирусолог, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. Мечникова Виталий Зверев объяснил, что это не новые инфекции, потому что грипп и коронавирус слабят иммунитет, и после этого человек может заразиться бактериальной респираторной инфекцией, такой как пневмококк, стрептококк или микоплазма. Однако он отметил, что такие случаи не являются чем-то необычным. Коронавирусная инфекция уже не нова для нас, и мы знаем, как с ней бороться, пишет Pravda.Ru.
Микоплазменная пневмония может стать причиной массовых заболеваний, но она опасна, в первую очередь, для детей и пожилых людей с ослабленным иммунитетом, так как она развивается на его фоне. Вирусолог отметил, что в таких случаях очень важно заниматься лечением хронических болезней, так как они усиливают респираторные заболевания. Среди таких болезней он назвал сахарный диабет, гипертонию, проблемы с легкими, почками, печенью и гастриты.
Лечение микоплазменной пневмонии требует специальных антибиотиков, так как эта бактерия не подвержена обычным антибиотикам, например, пенициллину. Он также отметил, что в случае повышения температуры и недомогания следует обратиться к врачу, который назначит нужное лечение. При вирусных инфекциях необходимо использовать противовирусные препараты. Важно помнить, что нужно оставаться дома и не заражать других.