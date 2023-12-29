Вирусолог Зверев: если вы заболели, оставайтесь дома

Это заболевание пришло из Китая. Вирусолог, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. Мечникова Виталий Зверев объяснил, что это не новые инфекции, потому что грипп и коронавирус слабят иммунитет, и после этого человек может заразиться бактериальной респираторной инфекцией, такой как пневмококк, стрептококк или микоплазма. Однако он отметил, что такие случаи не являются чем-то необычным. Коронавирусная инфекция уже не нова для нас, и мы знаем, как с ней бороться, пишет Pravda.Ru.