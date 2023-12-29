Умер в военном госпитале. Омского бойца СВО обокрали, когда он был без сознания

На следующий день он узнал, что отец погиб. Боец так не пришел в сознание и скончался в военном госпитале Н. Н. Бурденко. Как оказалось, кто-то заменил пин-код его банковской карты. На сохраненных видеозаписях у банкоматов оперативники заметили мужчину, который скрывал свое лицо. Он стал подозреваемым в краже.