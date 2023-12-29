Умер в военном госпитале. Омского бойца СВО обокрали, когда он был без сознания

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Как стало известно Городу55, в столице обокрали 49-летнего участника СВО из Омской области. У него похитили 227 тыс рублей в то время, когда он находился без сознания.
В декабре заявление о краже в полицию подал его сын. Источники Города55 рассказали, что омич ушел на СВО по контракту в августе. В конце сентября сыну пришло уведомление, что с зарплатной карты отца сняли деньги, и произошло это на территории Московской области.
На следующий день он узнал, что отец погиб. Боец так не пришел в сознание и скончался в военном госпитале Н. Н. Бурденко. Как оказалось, кто-то заменил пин-код его банковской карты. На сохраненных видеозаписях у банкоматов оперативники заметили мужчину, который скрывал свое лицо. Он стал подозреваемым в краже.
Этот же человек, по данным Города55, снимал денежные средства и с других карт участников СВО. Пока личность злоумышленника не установили. Вероятно, что-то в серии краж могло быть задействовано несколько человек.