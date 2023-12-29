Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

иллюстрация

Умер в военном госпитале. Омского бойца СВО обокрали, когда он был без сознания

29 декабря 2023, 13:43
Фото: Город55
иллюстрация

Омского бойца СВО обокрали в военном госпитале, когда он был без сознания

У мужчины похитили его зарплату, которую он заработал как участник специальной военной операции.

Как стало известно Городу55, в столице обокрали 49-летнего участника СВО из Омской области. У него похитили 227 тыс рублей в то время, когда он находился без сознания.

В декабре заявление о краже в полицию подал его сын. Источники Города55 рассказали, что омич ушел на СВО по контракту в августе. В конце сентября сыну пришло уведомление, что с зарплатной карты отца сняли деньги, и произошло это на территории Московской области.

На следующий день он узнал, что отец погиб. Боец так не пришел в сознание и скончался в военном госпитале Н. Н. Бурденко. Как оказалось, кто-то заменил пин-код его банковской карты. На сохраненных видеозаписях у банкоматов оперативники заметили мужчину, который скрывал свое лицо. Он стал подозреваемым в краже.

Этот же человек, по данным Города55, снимал денежные средства и с других карт участников СВО. Пока личность злоумышленника не установили. Вероятно, что-то в серии краж могло быть задействовано несколько человек.

Прокурор Омской области раскрыл схему кражи денег на строительстве школы в Исилькуле
Узнать подробнее
#Кража#Омск#Омская область#УМВД#Новости#Спецоперация#Сво#Алина Ясинская#Участник СВО
Подпишитесь
Мамы, бабушки и внучки. За 5 лет омички сделали 32 тысячи абортов
Сегодня, 11:30
Шок. Ужасающее украшение. В Омске водитель повесил на капот машины голову косули
Сегодня, 07:52
А что тогда ели? В Омской области в тонне пельменей с индейкой не нашли мясо индейки
Вчера, 08:52
Время разгуляться. Омичам напомнили, сколько дней отдыха будет на январских выходных
Сегодня, 05:59
Остались на всю зиму. В омском минприроды рассказали, когда косули покинут город
Сегодня, 10:19
Первые выпускники совместного курса сети АЗС «Газпромнефть» и «Вектора» сели за руль
Вчера, 14:06