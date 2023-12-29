Стало известно, сколько будут платить Риду Буше по новому контракту с «Авангардом»

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
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В следующем сезоне эта сумма не претерпит изменений. По новому контракту 30-летний нападающий получит те же 95 миллионов без учета бонусов, такую информацию приводит «Чемпионат».
В сезоне 2023-2024 Буше забросил 31 шайбу в 40 матчах, а также отдал 23 результативных передачи. Показатель полезности игрока составил +21. На сегодняшний день Рид — лучший снайпер в Континентальной хоккейной лиге.
Напомним, что вчера хоккейный клуб объявил о продлении контракта с американским форвардом. Срок соглашения рассчитан на один сезон.