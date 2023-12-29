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Стало известно, сколько «Авангард» будет платить Буше в следующем сезоне

Стало известно, сколько будут платить Риду Буше по новому контракту с «Авангардом»

29 декабря 2023, 03:57
Фото: ХК «Авангард»

Стало известно, сколько «Авангард» будет платить Буше в следующем сезоне

Сумма контракта американского форварда в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги составляет 95 млн рублей.

В следующем сезоне эта сумма не претерпит изменений. По новому контракту 30-летний нападающий получит те же 95 миллионов без учета бонусов, такую информацию приводит «Чемпионат».

В сезоне 2023-2024 Буше забросил 31 шайбу в 40 матчах, а также отдал 23 результативных передачи. Показатель полезности игрока составил +21. На сегодняшний день Рид — лучший снайпер в Континентальной хоккейной лиге.

Напомним, что вчера хоккейный клуб объявил о продлении контракта с американским форвардом. Срок соглашения рассчитан на один сезон.

«Фантастически одаренный форвард». Рид Буше продлил контракт с «Авангардом»
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#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Омск#Новости#Авангард хоккей#Омский авангард#Анастасия Баянова
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