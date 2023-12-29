Срок сдачи неизвестен. Москвичам одобрили проект строительства крематория в Омске

Земельный участок под крематорий москвичи арендуют. Срок аренды составляет пять лет с ежемесячным платежом 296,5 тысяч рублей. Еще в июне этого года для крематория завезли оборудование. Срок завершения строительства ранее не обозначался, его обещали определить после прохождения экспертизы. В сам проект строительства крематория вложено больше 200 млн рублей.