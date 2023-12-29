Срок сдачи неизвестен. Москвичам одобрили проект строительства крематория в Омске

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Городу55 стало известно, что проект строительства крематория в Омском районе прошел экспертизу. Положительное заключение экспертизы выдало общество с ограниченной ответственностью «Академэкспертиза».
Крематорий появится в Надеждинском сельском поселении, на земельном участке площадью 8365 кв. м. Инвестором проекта и застройщиком выступает московская компания «Помощь». Проектную документацию для нее разработала компания «Сибстрой-ТСК» из города Кемерово.
Земельный участок под крематорий москвичи арендуют. Срок аренды составляет пять лет с ежемесячным платежом 296,5 тысяч рублей. Еще в июне этого года для крематория завезли оборудование. Срок завершения строительства ранее не обозначался, его обещали определить после прохождения экспертизы. В сам проект строительства крематория вложено больше 200 млн рублей.
Отметим, что компанию «Помощь» зарегистрировали еще в 2019 году. Основной ее вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. В учредителях фирмы — Константин Хвалык, Лариса Рубцова и Алексей Сулоев. Последний также занимает должность гендиректора. По итогам 2022 года убытки ООО «Помощь» составили 186 тысяч рублей.