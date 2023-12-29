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Срок сдачи неизвестен. Москвичам одобрили проект строительства крематория в Омске

29 декабря 2023, 10:18
Фото: Midjourney
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Московскому инвестору одобрили проект строительства крематория под Омском

Появится крематорий на участке площадью 8365 кв. м в Надеждинском сельском поселении.

Городу55 стало известно, что проект строительства крематория в Омском районе прошел экспертизу. Положительное заключение экспертизы выдало общество с ограниченной ответственностью «Академэкспертиза».

Крематорий появится в Надеждинском сельском поселении, на земельном участке площадью 8365 кв. м. Инвестором проекта и застройщиком выступает московская компания «Помощь». Проектную документацию для нее разработала компания «Сибстрой-ТСК» из города Кемерово.

Участок под крематорийУчасток под крематорий
Участок под крематорий
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Земельный участок под крематорий москвичи арендуют. Срок аренды составляет пять лет с ежемесячным платежом 296,5 тысяч рублей. Еще в июне этого года для крематория завезли оборудование. Срок завершения строительства ранее не обозначался, его обещали определить после прохождения экспертизы. В сам проект строительства крематория вложено больше 200 млн рублей.

Отметим, что компанию «Помощь» зарегистрировали еще в 2019 году. Основной ее вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. В учредителях фирмы — Константин Хвалык, Лариса Рубцова и Алексей Сулоев. Последний также занимает должность гендиректора. По итогам 2022 года убытки ООО «Помощь» составили 186 тысяч рублей.

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#Общество#Омск#Строительство#Инвестор#Проект#Омский район#Новости#Крематорий#Экспертиза#Юлия Истомина
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