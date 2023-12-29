Синоптик Шувалов: в Москве в новогоднюю ночь снега не будет

Несмотря на то, что до начала праздников остается всего пару дней, прогнозы существенно разнятся. Шеф-синоптик Александр Шувалов считает, что в новогоднюю ночь в столице возможны переменчивые погодные условия и «гадость» будет литься с неба. Он также предупреждал о сильных морозах до -20 градусов из-за скандинавского циклона.