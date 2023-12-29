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Синоптик Шувалов: в Москве в новогоднюю ночь снега не будет

Синоптик Шувалов: в Москве в новогоднюю ночь снега не будет

29 декабря 2023, 10:38
Фото: 1MI
В новогоднюю ночь в Москве ожидается переменчивая погода с теплыми температурами, но возможны осадки; ранее прогнозировались сильные морозы до -20 градусов.

В предстоящем Новом году погода будет полна неожиданностей для россиян. Прогнозы, касающиеся погоды, не столь определенны, и это относится не только к Москве, но и ко всей России, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Несмотря на то, что до начала праздников остается всего пару дней, прогнозы существенно разнятся. Шеф-синоптик Александр Шувалов считает, что в новогоднюю ночь в столице возможны переменчивые погодные условия и «гадость» будет литься с неба. Он также предупреждал о сильных морозах до -20 градусов из-за скандинавского циклона.

Официальный прогноз Гидрометцентра РФ указывает на температуру от 0 до -3 градусов в центральной части России в последний день этого года.

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