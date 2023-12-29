Шелест рассказал, как чистят омские дороги после мощного снегопада

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Сейчас в местах вероятных подтоплений проводится откачка воды, из-за сложных погодных условий задействована даже та техника, которая обычно используется только в теплое время года. Особое внимание, по словам Шелеста, уделяется уборке снежной каши с тротуаров.
«В день на борьбу с непогодой направлено 215 единиц спецтехники и 240 рабочих. Как и прежде Управление дорожного хозяйства и благоустройства работает в круглосуточном режиме», — рассказал Сергей Шелест.
Однако мэр города отметил, что управляющие компании и ряд хозсубъектов не осуществляют работу должным образом. Чтобы исправить ситуацию, Шелест дал поручение директору департамента контроля Алексею Задорожному привлекать тех, кто не выполняет свои обязанности, к самой жесткой ответственности.