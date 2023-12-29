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Мэр Омска рассказал, как чистят городские дороги после мощного снегопада

Шелест рассказал, как чистят омские дороги после мощного снегопада

29 декабря 2023, 05:25
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

Мэр Омска рассказал, как чистят городские дороги после мощного снегопада

По словам мэра, на борьбу с непогодой направлено 215 снегоуборочных машин и 240 рабочих.

Сейчас в местах вероятных подтоплений проводится откачка воды, из-за сложных погодных условий задействована даже та техника, которая обычно используется только в теплое время года. Особое внимание, по словам Шелеста, уделяется уборке снежной каши с тротуаров.

«В день на борьбу с непогодой направлено 215 единиц спецтехники и 240 рабочих. Как и прежде Управление дорожного хозяйства и благоустройства работает в круглосуточном режиме», — рассказал Сергей Шелест.

Однако мэр города отметил, что управляющие компании и ряд хозсубъектов не осуществляют работу должным образом. Чтобы исправить ситуацию, Шелест дал поручение директору департамента контроля Алексею Задорожному привлекать тех, кто не выполняет свои обязанности, к самой жесткой ответственности.

Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста
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