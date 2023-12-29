Россиян предупредили о штрафах за новогодние салюты на юге страны

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Полиция будет выявлять нарушителей, используя видеоматериалы, размещенные в социальных сетях. За нарушение запрета предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей, пишет Pravda.Ru.
Ограничения связаны с обеспечением безопасности, так как звук салюта может быть спутан с работой систем противовоздушной обороны или взрывом вражеского беспилотного летательного аппарата.
Силовые структуры призывают дождаться победы и насладиться потрясающими салютами в ее честь.