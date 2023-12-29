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Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Россиян предупредили о штрафах за новогодние салюты на юге страны

29 декабря 2023, 11:47
Предупреждение о запрете на проведение новогодних салютов и фейерверков на юге России было объявлено МЧС. Власти призывают жителей не запускать пиротехнические изделия во время новогодних праздников.

Полиция будет выявлять нарушителей, используя видеоматериалы, размещенные в социальных сетях. За нарушение запрета предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей, пишет Pravda.Ru.

Ограничения связаны с обеспечением безопасности, так как звук салюта может быть спутан с работой систем противовоздушной обороны или взрывом вражеского беспилотного летательного аппарата.

Силовые структуры призывают дождаться победы и насладиться потрясающими салютами в ее честь.

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