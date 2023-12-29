Россиян предупредили о штрафах за новогодние салюты на юге страны

Предупреждение о запрете на проведение новогодних салютов и фейерверков на юге России было объявлено МЧС. Власти призывают жителей не запускать пиротехнические изделия во время новогодних праздников.