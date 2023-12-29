Режим ожидания. В Омске прокуратура заинтересовалась задержкой авиарейсов на 14 часов

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Сотрудники транспортной прокуратуры разбираются в обстоятельствах, при которых в омском аэропорту задержали сразу несколько авиарейсов. Проблемы возникли сегодня утром на фоне плохой погоды.
На изменения в авиадвижении повлияли не только неблагоприятных метеоусловия, но и позднее прибытие самолетов в аэропорт имени Д. М. Карбышева, пишет Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Известно, что задержали вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Нижневартовск. Авиакомпании, которые были ответственны за данные перевозки — «Аэрофлот», «Победа», «Северный ветер», «Сибирь» и «ЮТэйр». Пассажирам омского аэропорта пришлось ждать вылета 14 часов.
«В случае нарушения прав пассажиров в период ожидания рейсов, граждане могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921-70-00», — уточнили в пресс-центре ведомства.
Так, например, омские пассажиры с утра не могут улететь в Москву. Рейс «Победы» снова передвинули. Вылет был перенесен на 17:30, однако, как рассказал один из ожидающих Городу55, никакого объявления о посадке до сих пор нет. Сроки вылета сдвигают каждый час, сообщает источник. Многие пассажиры при этом хотят есть, другие — спят.