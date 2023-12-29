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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

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Updated Сегодня, 11:51

иллюстрация

Режим ожидания. В Омске прокуратура заинтересовалась задержкой авиарейсов на 14 часов

29 декабря 2023, 11:04
Фото: Город55
иллюстрация

Прокуратура организовала проверку из-за задержки авиарейсов из Омска на 14 часов

Пассажиры могут обратиться к сотрудникам надзорного ведомства и рассказать о длительном ожидании.

Сотрудники транспортной прокуратуры разбираются в обстоятельствах, при которых в омском аэропорту задержали сразу несколько авиарейсов. Проблемы возникли сегодня утром на фоне плохой погоды.

На изменения в авиадвижении повлияли не только неблагоприятных метеоусловия, но и позднее прибытие самолетов в аэропорт имени Д. М. Карбышева, пишет Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Известно, что задержали вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Нижневартовск. Авиакомпании, которые были ответственны за данные перевозки — «Аэрофлот», «Победа», «Северный ветер», «Сибирь» и «ЮТэйр». Пассажирам омского аэропорта пришлось ждать вылета 14 часов.

«В случае нарушения прав пассажиров в период ожидания рейсов, граждане могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921-70-00», — уточнили в пресс-центре ведомства.

Так, например, омские пассажиры с утра не могут улететь в Москву. Рейс «Победы» снова передвинули. Вылет был перенесен на 17:30, однако, как рассказал один из ожидающих Городу55, никакого объявления о посадке до сих пор нет. Сроки вылета сдвигают каждый час, сообщает источник. Многие пассажиры при этом хотят есть, другие — спят.

«2 часа сидим в самолете». Из-за непогоды в омском аэропорту задержали 9 авиарейсов
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#Омск#Омская область#Прокуратура Омской области#Задержка рейса#Новости#Рейс#Омский аэропорт#Алина Ясинская
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