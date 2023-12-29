Режим ожидания. В Омске прокуратура заинтересовалась задержкой авиарейсов на 14 часов

Так, например, омские пассажиры с утра не могут улететь в Москву. Рейс «Победы» снова передвинули. Вылет был перенесен на 17:30, однако, как рассказал один из ожидающих Городу55, никакого объявления о посадке до сих пор нет. Сроки вылета сдвигают каждый час, сообщает источник. Многие пассажиры при этом хотят есть, другие — спят.