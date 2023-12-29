Посетили улицу Ленина. Стаю косуль заметили в центре Омска у филармонии

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Стаи косуль добрались до центра Омска. Очевидцы заметили их на улице Ленина недалеко от филармонии и кофейни «Вояж».
Четыре грациозные особи метнулись с одной стороны дороги на другую. Вряд ли они знают ПДД, но переход был осуществлен рядом с пешеходником. Стать полноценными участниками дорожного движения косули не смогут, ведь для этого нужно как минимум различать сигналы светофора.
Напуганные животные перебежали на красный свет, но потока автомобилей в этот момент на перекрестке не было, никто не пострадал. Водитель, запечатлевший стайку, остановился и подождал, пока гости из леса переберутся в нужную им сторону.
Неизвестно куда точно после улицы Ленина двинулась компания копытных, но направлялась она в сторону Иртышской набережной.
До этого косули исследовали больше Левый берег. Не все их перебежки через дорогу заканчивались успешно, многие не выживали под колесами автомобилей.