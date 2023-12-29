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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

иллюстрация

Посетили улицу Ленина. Стаю косуль заметили в центре Омска у филармонии

29 декабря 2023, 07:04
Фото: Город55
иллюстрация

Стаю косуль заметили в центре Омска у филармонии

Животные спокойно перебежали дорогу и направились в сторону Иртышской набережной.

Стаи косуль добрались до центра Омска. Очевидцы заметили их на улице Ленина недалеко от филармонии и кофейни «Вояж».

Четыре грациозные особи метнулись с одной стороны дороги на другую. Вряд ли они знают ПДД, но переход был осуществлен рядом с пешеходником. Стать полноценными участниками дорожного движения косули не смогут, ведь для этого нужно как минимум различать сигналы светофора.

Напуганные животные перебежали на красный свет, но потока автомобилей в этот момент на перекрестке не было, никто не пострадал. Водитель, запечатлевший стайку, остановился и подождал, пока гости из леса переберутся в нужную им сторону.

Фото: Телеграм-канал «Омск-путеводитель»

Неизвестно куда точно после улицы Ленина двинулась компания копытных, но направлялась она в сторону Иртышской набережной.

До этого косули исследовали больше Левый берег. Не все их перебежки через дорогу заканчивались успешно, многие не выживали под колесами автомобилей.

Стало известно, как косули попали на территорию города Омска
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#Город#Омск#Омская область#Животные#Новости#Косуля#Алина Ясинская#Миграция косуль#Косули
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