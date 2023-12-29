Посетили улицу Ленина. Стаю косуль заметили в центре Омска у филармонии

Четыре грациозные особи метнулись с одной стороны дороги на другую. Вряд ли они знают ПДД, но переход был осуществлен рядом с пешеходником. Стать полноценными участниками дорожного движения косули не смогут, ведь для этого нужно как минимум различать сигналы светофора.