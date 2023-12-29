Под самый корешок. Омич украл новогоднюю ель с чужого двора и подарил ее сожительнице

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
Женщина рассказала полицейским, что во дворе дома по улице Карбышева неизвестные спилили новогоднюю ель под самый корень и скрылись. Чтобы установить личность похитителей, сотрудник полиции и старшая по дому просмотрели записи с камер видеонаблюдения, однако из-за темного времени суток определить, кто украл дерево, не удалось.
После было решено опросить жителей близлежащих домов. Этот способ оказался более полезным. Благодаря информации местных удалось выяснить, что к похищению причастен 28-летний неоднократно судимый житель соседнего дома. Он спилил ель вместе со своим старшим братом, а потом увез дерево к сожительнице и вручил ей в качестве новогоднего подарка.
Нарушители уже успели украсить елку, но несмотря на это она была изъята и вернулась во двор дома на улице Карбышева, теперь ель радует жильцов одного из подъездов. Сейчас по факту хищения проводится проверка, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.