Под самый корешок. Омич украл новогоднюю ель с чужого двора и подарил ее сожительнице

Нарушители уже успели украсить елку, но несмотря на это она была изъята и вернулась во двор дома на улице Карбышева, теперь ель радует жильцов одного из подъездов. Сейчас по факту хищения проводится проверка, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.