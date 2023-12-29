Названы суммы, которые получат омские школьники за хорошую сдачу ЕГЭ в 2024 году

Кроме того, премии полагаются и за сдачу на высокий балл двух предметов единого государственного экзамена. Так, школьник, набравший от 160 до 166 баллов получит 20 000 рублей, от 167 до 172 — 28 000 рублей, от 173 до 179 — 40 000 рублей, а свыше 180 — 80 000 рублей.