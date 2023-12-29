Названы суммы, которые получат омские школьники за хорошую сдачу ЕГЭ в 2024 году

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:38
Для школьников, которые успешно сдадут экзамен по трем предметам предусмотрены следующие вознаграждения: при сумме баллов от 240 до 249 ученик получит 30 000 рублей, от 250 до 259 — 42 000 рублей, от 260 до 269 — 60 000 рублей, а от 270 и выше — 120 000 рублей.
Кроме того, премии полагаются и за сдачу на высокий балл двух предметов единого государственного экзамена. Так, школьник, набравший от 160 до 166 баллов получит 20 000 рублей, от 167 до 172 — 28 000 рублей, от 173 до 179 — 40 000 рублей, а свыше 180 — 80 000 рублей.
Напомним, что в конце ноября министерство образования опубликовало план проведения ЕГЭ-2024. Согласно ему, первый экзамен в основной период сдачи пройдет 23 мая, а последний — 18 июня.