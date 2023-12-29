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Морозы до -20 градусов ожидают москвичей в январские каникулы

Морозы до -20 градусов ожидают москвичей в январские каникулы

28 декабря 2023, 21:02
Фото: 1MI
В январские каникулы в Москве ожидаются морозы до -20 градусов, снегопады и температура воздуха от -4 до 0 градусов в последний день 2023 года, сообщили синоптики.

Жителям Москвы на январские каникулы синоптики обещают настоящую русскую зиму. По словам Евгения Тишковца, ведущего сотрудника центра погоды «Фобос», ночные температуры будут опускаться до -15-20 градусов, а днем ожидается -11-16 градусов, пишет ridus.ru.

В новогоднюю ночь ожидаются типичные для января морозы -10-15 градусов. Первый января будет холодным, с температурой не выше -8--13 градусов. Тишковец также предупредил о возможных снегопадах в первую неделю января.

По предварительным данным Гидрометцентра России, последний день 2023 года в Москве будет с небольшим снегом и температурой воздуха от -4 до 0 градусов.

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