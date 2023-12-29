Модульбанк поддержит беговое сообщество с платформой MoneyRun

Среди недавних примеров подобной практики можно назвать сотрудничество Модульбанка с компанией MoneyRun. Их совместная инициатива направлена на поддержку бегового сообщества. Мобильное приложение MoneyRun дает возможность обмена преодоленных километров на денежные средства. В соответствии с правилами проекта участник с каждым новым забегом повышает свой уровень и получает право претендовать на более высокий курс обмена километров на рубли. Деньги можно вывести на банковскую карту и потратить по своему желанию. В данный момент присоединиться к проекту приглашают только сотрудников банка, но скоро такая возможность будет предоставлена и клиентам. Рассказывая об участии кредитной организации в проекте, глава правления Модульбанка Павел Семенов указал, что, давая сотрудникам стимул заниматься спортом, банк помогает им стать более эффективными в работе и в жизни. Здоровые и полные сил сотрудники лучше проявляют себя при решении задач, требующих задействовать творческое мышление, и легче преодолевают препятствия, убежден Павел Семенов.