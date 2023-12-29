Модульбанк поддержит беговое сообщество с платформой MoneyRun

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Есть подобные программы и у финансовых учреждений. Свой вклад в поддержание здорового образа жизни вносят и банки, которые участвуют в различных социальных проектах, спонсорских программах и инициативах.
Нередко банки выступают спонсорами спортивных мероприятий, проводимых как на местном, так и на федеральном уровне, оказывают финансовую поддержку спортивным клубам и федерациям, спонсируют создание и развитие спортивной инфраструктуры — от стадионов и спорткомплексов до тренажерных залов, принимают участие в продвижении идей ЗОЖ среди россиян.
Отдельные кредитные организации предлагают своим клиентам различные программы лояльности, которые предусматривают скидки или прочие преимущества для тех, кто ведет активный образ жизни и посещает спортивные мероприятия.
Среди недавних примеров подобной практики можно назвать сотрудничество Модульбанка с компанией MoneyRun. Их совместная инициатива направлена на поддержку бегового сообщества. Мобильное приложение MoneyRun дает возможность обмена преодоленных километров на денежные средства. В соответствии с правилами проекта участник с каждым новым забегом повышает свой уровень и получает право претендовать на более высокий курс обмена километров на рубли. Деньги можно вывести на банковскую карту и потратить по своему желанию. В данный момент присоединиться к проекту приглашают только сотрудников банка, но скоро такая возможность будет предоставлена и клиентам. Рассказывая об участии кредитной организации в проекте, глава правления Модульбанка Павел Семенов указал, что, давая сотрудникам стимул заниматься спортом, банк помогает им стать более эффективными в работе и в жизни. Здоровые и полные сил сотрудники лучше проявляют себя при решении задач, требующих задействовать творческое мышление, и легче преодолевают препятствия, убежден Павел Семенов.
В последние годы Модульбанк развивается как предпринимательский хаб, активно способствуя распространению идей и опыта поддержки здорового образа жизни в рабочем коллективе среди большой части предпринимательского сообщества. Подобные инициативы выигрышны для всех: работодатели получают здоровых во всех смыслах сотрудников, а работники — стимул быть активными, максимально поддерживая здоровье.