Кинокритик Двоеглазов уверен, что ремейки не могут повредить классике

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Он считает, что классика уже так укоренилась в наших сердцах, что никто не может ей навредить. Однако создатели ремейков могут испортить свою репутацию, если сделают плохой фильм, пишет Pravda.Ru.
Двоеглазов отметил, что есть и гениальные ремейки, например, «В джазе только девушки» или «Лицо со шрамом». Но большинство переснятых фильмов Гайдая и Рязанова, по его мнению, не удалось.
Он назвал проекты телеканалов, основанные на сюжетах известных советских комедий, просто вариациями на тему. По его словам, это не полноценное кино, а скорее новогодние представления.