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Published Сегодня, 11:45

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Updated Сегодня, 12:16

Кинокритик Двоеглазов уверен, что ремейки не могут повредить классике

29 декабря 2023, 11:45
Алексей Двоеглазов, кинокритик и автор «Кинопохода», поделился своим мнением о современных ремейках советских комедий.

Он считает, что классика уже так укоренилась в наших сердцах, что никто не может ей навредить. Однако создатели ремейков могут испортить свою репутацию, если сделают плохой фильм, пишет Pravda.Ru.

Двоеглазов отметил, что есть и гениальные ремейки, например, «В джазе только девушки» или «Лицо со шрамом». Но большинство переснятых фильмов Гайдая и Рязанова, по его мнению, не удалось.

Он назвал проекты телеканалов, основанные на сюжетах известных советских комедий, просто вариациями на тему. По его словам, это не полноценное кино, а скорее новогодние представления.

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