Индия расширит свое присутствие на деловых площадках России в 2024 году

Как сообщает 56orb.ru, советник президента России Антон Кобяков отметил, что сотрудничество Индии и Российской Федерации вышло на новый уровень, о чем говорит и рост объема торговли между странами, который в текущем году превысит 50 миллиардов долларов. В нефтяной отрасли фиксируется существенное развитие взаимоотношений. Значительного прогресса государства достигли и в переговорах о планах совместного производства военной техники. По словам Кобякова, все это подтверждает, что страны нацелены на дальнейшее сотрудничество. В следующем году, как ожидается, количество делегаций высокого уровня из Индии на конгрессно-выставочных мероприятиях, которые пройдут в Российской Федерации, возрастет.