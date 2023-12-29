Индия расширит свое присутствие на деловых площадках России в 2024 году

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Как сообщает 56orb.ru, советник президента России Антон Кобяков отметил, что сотрудничество Индии и Российской Федерации вышло на новый уровень, о чем говорит и рост объема торговли между странами, который в текущем году превысит 50 миллиардов долларов. В нефтяной отрасли фиксируется существенное развитие взаимоотношений. Значительного прогресса государства достигли и в переговорах о планах совместного производства военной техники. По словам Кобякова, все это подтверждает, что страны нацелены на дальнейшее сотрудничество. В следующем году, как ожидается, количество делегаций высокого уровня из Индии на конгрессно-выставочных мероприятиях, которые пройдут в Российской Федерации, возрастет.
В марте текущего года в Нью-Дели прошел российско-индийский деловой форум «Сотрудничество во имя развития и роста». Это мероприятие организовано в рамках Петербургского международного экономического форума и привлекло более 600 делегатов и экспертов.
Сотрудничество двух стран продолжилось и на традиционном бизнес-диалоге «Россия — Индия», который прошел в рамках программы Дня международной кооперации на Петербургском международном экономическом форуме. Кроме того, впервые в истории ПМЭФ состоялся Российско-индийский деловой форум. Предприниматели из Индии выразили большой интерес к развитию сотрудничества с партнерами из Российской Федерации и к предстоящему Петербургскому международному экономическому форуму, проведение которого запланировано с 5 по 8 июня 2024 года.
В декабре текущего года в Дели, Мумбаи и Бангалоре в рамках подготовки Петербургского международного экономического форума — 2024 прошел ряд мероприятий, в ходе которых обсуждались перспективы развития российско-индийских экономических и гуманитарно-партнерских отношений в контексте ПМЭФ. Участниками выездных сессий стали свыше 150 представителей ведущих предприятий и средств массовой информации Индии.
Наконец, в Москве состоялся XIV Индийско-российский бизнес-диалог, объединивший на одной площадке представителей государственных и деловых кругов, послов, лидеров федеральных министерств, а также российских регионов.