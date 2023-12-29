Эксперт прокомментировал возвращение в школы уроков труда

Он отмечает, что взрослые ученики должны изучать автодело и техническую часть автомобиля, чтобы получить категории B и C. Для девочек важно изучить медицину, так как каждая девочка является будущей мамой, и им полезно знать, как оказать первую медицинскую помощь или справиться с экстремальной ситуацией. Оболонский подчеркивает, что к этому вопросу нужно подходить творчески. Кроме того, для старших классов (9-11) необходимо предлагать серьезные мотивационные программы.