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Эксперт прокомментировал возвращение в школы уроков труда

29 декабря 2023, 11:47
Юрий Оболонский, исполнительный директор Национального родительского комитета и член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте по правам ребёнка, выразил своё мнение о возвращении уроков труда в школы.

Он считает, что такие уроки необходимо вернуть, но в новом качестве, учитывая современные реалии. Помимо кройки-шитья и курсов по готовке здоровой пищи, Оболонский предлагает добавить ещё несколько полезных разделов, пишет Pravda.Ru.

Он отмечает, что взрослые ученики должны изучать автодело и техническую часть автомобиля, чтобы получить категории B и C. Для девочек важно изучить медицину, так как каждая девочка является будущей мамой, и им полезно знать, как оказать первую медицинскую помощь или справиться с экстремальной ситуацией. Оболонский подчеркивает, что к этому вопросу нужно подходить творчески. Кроме того, для старших классов (9-11) необходимо предлагать серьезные мотивационные программы.

Оболонский также отмечает, что на начальном этапе возможна проблема с недостатком квалифицированных педагогов-трудовиков, и её нужно решать как можно скорее. Он подчеркивает важность готовить профессиональных педагогов по труду и улучшить качество образования.

Напомним, что уроки труда будут вводиться в школах с 1 сентября 2024 года для начальных и средних классов.

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