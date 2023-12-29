Эксперт прокомментировал возвращение в школы уроков труда

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Он считает, что такие уроки необходимо вернуть, но в новом качестве, учитывая современные реалии. Помимо кройки-шитья и курсов по готовке здоровой пищи, Оболонский предлагает добавить ещё несколько полезных разделов, пишет Pravda.Ru.
Он отмечает, что взрослые ученики должны изучать автодело и техническую часть автомобиля, чтобы получить категории B и C. Для девочек важно изучить медицину, так как каждая девочка является будущей мамой, и им полезно знать, как оказать первую медицинскую помощь или справиться с экстремальной ситуацией. Оболонский подчеркивает, что к этому вопросу нужно подходить творчески. Кроме того, для старших классов (9-11) необходимо предлагать серьезные мотивационные программы.
Оболонский также отмечает, что на начальном этапе возможна проблема с недостатком квалифицированных педагогов-трудовиков, и её нужно решать как можно скорее. Он подчеркивает важность готовить профессиональных педагогов по труду и улучшить качество образования.
Напомним, что уроки труда будут вводиться в школах с 1 сентября 2024 года для начальных и средних классов.