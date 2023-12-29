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Дмитрий Губерниев оспорил признание Романа Костомарова спортсменом года

Дмитрий Губерниев оспорил признание Романа Костомарова спортсменом года

28 декабря 2023, 21:29
Фото: 1MI
Дмитрий Губерниев оспаривает признание Романа Костомарова спортсменом года, соглашаясь с мнением о том, что более подходящими номинациями для него были бы «Человек года» или «Преодоление года».

Телеведущий Дмитрий Губерниев выразил свое несогласие с тем, что Романа Костомарова признали спортсменом года. Он предложил рассмотреть другие номинации, такие как «Человек года» или «Преодоление года», для награждения экс-фигуриста, пишет ИА Амител.

Губерниев поделился в своем Telegram-канале постом своего коллеги Владимира Иванова, который также считает, что номинация «Спортсмен года» не является наиболее логичным выбором. Он отметил, что сам Костомаров был удивлен этой наградой и даже обсуждал это с Губерниевым.

Телеведущий добавил, что Россия не является страной, где спорт занимает особое место, и выразил свое сожаление по этому поводу. Он считает, что выбор «Спортсмена года» не соответствует текущей ситуации в стране.

Напомним, что опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что 8% опрошенных граждан РФ признали Романа Костомарова спортсменом 2023 года в России.

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