Дмитрий Губерниев оспорил признание Романа Костомарова спортсменом года

Posted Сегодня, 21:29
Published Сегодня, 21:29
Modified Сегодня, 21:31
Updated Сегодня, 21:31
Телеведущий Дмитрий Губерниев выразил свое несогласие с тем, что Романа Костомарова признали спортсменом года. Он предложил рассмотреть другие номинации, такие как «Человек года» или «Преодоление года», для награждения экс-фигуриста, пишет ИА Амител.
Губерниев поделился в своем Telegram-канале постом своего коллеги Владимира Иванова, который также считает, что номинация «Спортсмен года» не является наиболее логичным выбором. Он отметил, что сам Костомаров был удивлен этой наградой и даже обсуждал это с Губерниевым.
Телеведущий добавил, что Россия не является страной, где спорт занимает особое место, и выразил свое сожаление по этому поводу. Он считает, что выбор «Спортсмена года» не соответствует текущей ситуации в стране.
Напомним, что опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что 8% опрошенных граждан РФ признали Романа Костомарова спортсменом 2023 года в России.