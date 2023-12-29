Дмитрий Губерниев оспорил признание Романа Костомарова спортсменом года

Губерниев поделился в своем Telegram-канале постом своего коллеги Владимира Иванова, который также считает, что номинация «Спортсмен года» не является наиболее логичным выбором. Он отметил, что сам Костомаров был удивлен этой наградой и даже обсуждал это с Губерниевым.