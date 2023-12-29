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Published Сегодня, 11:47

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Updated Сегодня, 12:08

Диетолог рассказала, как уменьшить калорийность праздничного стола

29 декабря 2023, 11:47
Близится Новый год, и скоро наступит время праздничного стола с обильным разнообразием еды. Однако, если есть слишком много салатов и закусок, это может привести к негативным последствиям для здоровья. Диетолог Лидия Ионова дала рекомендации о том, как уменьшить калорийность праздничного стола.

Специалист объяснила, что продукты, содержащие жир, имеют самое большое количество калорий. Это связано с тем, что один грамм жира даёт 9 килокалорий, в то время как один грамм белка или углеводов содержит только 4 килокалории. Она предложила использовать более лёгкие соусы вместо традиционного майонеза, а также избегать жирного мяса и рыбы. Диетолог также рекомендует отказаться от красной икры, которая часто присутствует на новогоднем столе, пишет Pravda.Ru.

«Вместо жирных и сладких продуктов (например, тортов и выпечки с жирным кремом) можно и нужно выбирать фрукты, ягоды, тропические фрукты и другие вкусности, которыми можно себя побаловать», — поделилась Лидия Ионова.

Алкогольные напитки также содержат много калорий, но чем ниже содержание алкоголя, тем меньше калорий они имеют. Поэтому эксперт рекомендует выбирать менее крепкий алкоголь.

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