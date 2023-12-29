Диетолог рассказала, как уменьшить калорийность праздничного стола

Специалист объяснила, что продукты, содержащие жир, имеют самое большое количество калорий. Это связано с тем, что один грамм жира даёт 9 килокалорий, в то время как один грамм белка или углеводов содержит только 4 килокалории. Она предложила использовать более лёгкие соусы вместо традиционного майонеза, а также избегать жирного мяса и рыбы. Диетолог также рекомендует отказаться от красной икры, которая часто присутствует на новогоднем столе, пишет Pravda.Ru.