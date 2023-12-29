Аналитики считают, что новые ETF-биткоины будут одобрены к 10 января 2024 года

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Готовится новый средство, которое может повлиять на курс биткоина. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) требует от компаний, создающих биржевые фонды с использованием криптовалюты, внести изменения в свои заявки до конца декабря, чтобы новые биткоин-фонды были одобрены к началу января 2024 года.
Экономист Денис Перепелица отмечает, что это будет существенный шаг для криптомира, так как инвестиции в биткоин станут доступны не только для профессиональных инвесторов, но и для обычных людей без специального кошелька. В последний месяц биткоин показывал хорошую динамику и вырос на почти 100%. Новые биржевые фонды должны привлечь еще больше денег в этот инструмент и способствовать его росту при интересе широкой аудитории, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Однако, возможна и обратная ситуация — если интерес к новым фондам окажется слабым, это может негативно сказаться на курсе биткоина. Перепелица предупреждает, что рынок уже отразил потенциальный интерес к новому инструменту, и его отсутствие может привести к снижению цены криптовалюты.
В ближайшее время станет ясно, какая будет окончательная ситуация. Следующая неделя определит параметры новых биржевых фондов и позволит начать их выпуск. По словам Перепелицы, результаты работы биткоин-фонда можно ожидать в начале следующего года.