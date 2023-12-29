Аналитики считают, что новые ETF-биткоины будут одобрены к 10 января 2024 года

Экономист Денис Перепелица отмечает, что это будет существенный шаг для криптомира, так как инвестиции в биткоин станут доступны не только для профессиональных инвесторов, но и для обычных людей без специального кошелька. В последний месяц биткоин показывал хорошую динамику и вырос на почти 100%. Новые биржевые фонды должны привлечь еще больше денег в этот инструмент и способствовать его росту при интересе широкой аудитории, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».