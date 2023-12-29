100 млн и полгода. На Левобережье Омска в 2024 году отремонтируют улицу Шаронова

Posted Сегодня, 02:50
Published Сегодня, 02:50
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
Омский депстрой ищет компанию, которая в следующем году займется первым этапом реконструкции дороги на улице Шаронова. Ремонтировать будут участок протяженностью 1,98 км от бульвара Архитекторов до улицы Перелета. Он проходит рядом с новым микрорайоном «Кварталы Драверта», который строит «Брусника» из Екатеринбурга.
Потратить на первый этап реконструкции улицы Шаронова готовы 100,32 млн рублей (это начальная максимальная цена контракта). Подрядчика выберут 18 января, все работы в рамках контракта ему нужно выполнить до 31 июля следующего года.
«Работы выполняются в соответствии с проектом, разработанным ООО „Автодорпроект“», — говорится в проекте контракта.
Напомним, что проект реконструкции дороги на улице Шаронова получил положительное заключение госэкспертизы еще в начале мая. Проектирование этого участка было одним из пунктов соглашения, заключенного между облправительством, администрацией Омска и застройщиком «Брусника».
Дорогу собираются расширить до четырех полос, построить ливневую канализацию, освещение, светофоры, тротуары и велодорожки.
Сейчас в «Кварталах Драверта» продолжается строительство первых четырех домов. При этом детская поликлиника на 300 посещений в смену в этом районе появится до 2040 года, более точный срок — пока неизвестен.