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100 млн и полгода. На Левобережье Омска в 2024 году отремонтируют улицу Шаронова

29 декабря 2023, 02:50
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске подрядчику готовы заплатить 100 млн за ремонт участка улицы Шаронова

Дорога проходит рядом с новым строящимся на Левом берегу микрорайоном — «Кварталы Драверта».

Омский депстрой ищет компанию, которая в следующем году займется первым этапом реконструкции дороги на улице Шаронова. Ремонтировать будут участок протяженностью 1,98 км от бульвара Архитекторов до улицы Перелета. Он проходит рядом с новым микрорайоном «Кварталы Драверта», который строит «Брусника» из Екатеринбурга.

Потратить на первый этап реконструкции улицы Шаронова готовы 100,32 млн рублей (это начальная максимальная цена контракта). Подрядчика выберут 18 января, все работы в рамках контракта ему нужно выполнить до 31 июля следующего года.

«Работы выполняются в соответствии с проектом, разработанным ООО „Автодорпроект“», — говорится в проекте контракта.
Участок дороги, который собираются реконструироватьУчасток дороги, который собираются реконструировать
Участок дороги, который собираются реконструировать
Фото: Скриншот «Яндекс Карты»

Напомним, что проект реконструкции дороги на улице Шаронова получил положительное заключение госэкспертизы еще в начале мая. Проектирование этого участка было одним из пунктов соглашения, заключенного между облправительством, администрацией Омска и застройщиком «Брусника».

Дорогу собираются расширить до четырех полос, построить ливневую канализацию, освещение, светофоры, тротуары и велодорожки.

Сейчас в «Кварталах Драверта» продолжается строительство первых четырех домов. При этом детская поликлиника на 300 посещений в смену в этом районе появится до 2040 года, более точный срок — пока неизвестен.

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#Дороги#Омск#Ремонт дорог#Реконструкция#Подрядчик#Департамент строительства#Новости#Брусника#Юлия Истомина#Госконтракты#Кварталы Драверта
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