100 млн и полгода. На Левобережье Омска в 2024 году отремонтируют улицу Шаронова

Омский депстрой ищет компанию, которая в следующем году займется первым этапом реконструкции дороги на улице Шаронова. Ремонтировать будут участок протяженностью 1,98 км от бульвара Архитекторов до улицы Перелета. Он проходит рядом с новым микрорайоном «Кварталы Драверта», который строит «Брусника» из Екатеринбурга.