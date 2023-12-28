Выбивал показания и пытал шокером. Омского опера осудили за превышение полномочий

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
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Updated Сегодня, 03:35
В Исилькуле осудили 34-летнего бывшего полицейского, сотрудника уголовного розыска. Мужчину признали виновным в превышении должностных полномочий, сообщили сегодня, 28 декабря, в пресс-службе Облсуда.
По данным следствия, оперуполномоченный в апреле нынешнего года избил подозреваемого, требуя признаться в краже. Также полицейский во время допроса пытал потерпевшего электрошокером. У подозреваемого мужчины зафиксировали ссадины, синяки и кровоподтеки.
Суд вынес приговор — 4 года колонии строго режима. После оглашения вердикта экс-полицейского взяли под стражу в зале суда.