Выбивал показания и пытал шокером. Омского опера осудили за превышение полномочий

По данным следствия, оперуполномоченный в апреле нынешнего года избил подозреваемого, требуя признаться в краже. Также полицейский во время допроса пытал потерпевшего электрошокером. У подозреваемого мужчины зафиксировали ссадины, синяки и кровоподтеки.