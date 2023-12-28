Военный космодром Плесецк запустил вторую ракету за неделю

Неделю назад, 21 декабря, был осуществлен аналогичный запуск ракеты этого же класса «Союз-2.1б» со спутником Минобороны, как сообщает газета «Коммерсантъ». Ранее, военные спутники были запущены с плесецкого космодрома в конце ноября, конце октября и начале августа, пишет ФедералПресс.