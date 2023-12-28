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Военный космодром Плесецк запустил вторую ракету за неделю

28 декабря 2023, 07:49
В среду, 27 декабря, с военного космодрома Плесецк была произведена вторая ракета за неделю. На борту ракеты «Союз-2.1в» находился космический аппарат Минобороны России.

В 10:03 боевые расчеты космических войск ВКС провели запуск легкой ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космическим аппаратом Минобороны России с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации в Архангельской области. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

Неделю назад, 21 декабря, был осуществлен аналогичный запуск ракеты этого же класса «Союз-2.1б» со спутником Минобороны, как сообщает газета «Коммерсантъ». Ранее, военные спутники были запущены с плесецкого космодрома в конце ноября, конце октября и начале августа, пишет ФедералПресс.

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