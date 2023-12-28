В выходные и праздники. Каждый пятый омич будет работать на новогодних каникулах

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Примерно каждый пятый омич, 22%, будет работать на новогодних каникулах. Чаще всего, это сотрудники ресторанно-гостиничного бизнеса, водители, рабочий персонал, специалисты из сферы образования. Опрос среди жителей Омской области провел сервис по поиску вакансий hh.ru.
Большинство респондентов, 63%, рассказали, что будут отдыхать дома, еще 10% отправятся в путешествия, из них 9% — по России, 1% — за границу.
Чаще всего домашний отдых планируют юристы, представители среднего и высшего менеджмента, административные работники, а также специалисты по подбору персонала.
Также жители Омской в преддверии праздников рассказали, сколько они готовы потратить денег на новогодние подарки: