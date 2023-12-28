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Posted Сегодня, 05:05

Published Сегодня, 05:05

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

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В выходные и праздники. Каждый пятый омич будет работать на новогодних каникулах

28 декабря 2023, 05:05
Фото: Midjourney
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Каждый пятый омич планирует работать в праздничные дни

Большинство жителей региона собирается первую неделю января провести дома.

Примерно каждый пятый омич, 22%, будет работать на новогодних каникулах. Чаще всего, это сотрудники ресторанно-гостиничного бизнеса, водители, рабочий персонал, специалисты из сферы образования. Опрос среди жителей Омской области провел сервис по поиску вакансий hh.ru.

Большинство респондентов, 63%, рассказали, что будут отдыхать дома, еще 10% отправятся в путешествия, из них 9% — по России, 1% — за границу.

Чаще всего домашний отдых планируют юристы, представители среднего и высшего менеджмента, административные работники, а также специалисты по подбору персонала.

Также жители Омской в преддверии праздников рассказали, сколько они готовы потратить денег на новогодние подарки:

Омичи рассказали, какие суммы они тратят на новогодние подарки
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#Общество#Наука#Отдых#Образование#Работа#Омск#Граница#Новогодние каникулы#Евгений Игишев#Водители#Путешествия
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