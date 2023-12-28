В выходные и праздники. Каждый пятый омич будет работать на новогодних каникулах

Примерно каждый пятый омич, 22%, будет работать на новогодних каникулах. Чаще всего, это сотрудники ресторанно-гостиничного бизнеса, водители, рабочий персонал, специалисты из сферы образования. Опрос среди жителей Омской области провел сервис по поиску вакансий hh.ru.